Von Oliver Meiler, Rom

Wenn jemand kommt und das Paradies verspricht, auf Erden dann noch, stellt der Kopf normalerweise auf Skepsis. Bei den allermeisten wenigstens. In Italien ist nun eine Bande aufgeflogen, der es gelang, siebenhundert Leute davon zu überzeugen, dass es am Südpol einen kleinen unabhängigen Staat gebe, den "Sovereign Antarctic State of Saint George" nämlich, für die Italiener einfach "San Giorgio", dessen Bürger man für wenig Geld werden könne. Und dann? Steuersatz: fünf Prozent, den italienischen Fiskus sei man für immer los. Bürokratie: null. Adelstitel: per Mail zugestellt, für ein paar Hundert Euro. Die Hauptstadt des Paradieses, "Città di Sant'Anna", hatte sogar Koordinaten: Breitengrad 75°34S, Längengrad 140°W. Alles erfunden natürlich.