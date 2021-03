Italiens Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi hat sich einer Untersuchung im Krankenhaus unterzogen. Das bestätigte ein Sprecher seiner Partei Forza Italia am Mittwoch. Der 84-Jährige sei zur Routine-Kontrolle in der San Raffaele Klinik in Mailand gewesen. "Er wird in Kürze entlassen", erklärte der Sprecher weiter. Genauere Angaben zum Gesundheitszustand machte er nicht. Laut Berlusconis Anwalt befand er sich seit Montag dort. Zuletzt musste der gebürtige Mailänder Mitte Februar nach einem Sturz kurzzeitig ins Krankenhaus. Im Januar war der Partei-Chef der Forza Italia wegen Herzproblemen untersucht worden.