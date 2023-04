Italien sorgt sich um den mehrmaligen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi. Der 86-Jährige ist nach Angaben seiner Ärzte bereits seit längerer Zeit an Blutkrebs erkrankt. Hinzu kam jetzt noch eine Lungenentzündung. Deshalb liegt der rechtspopulistische Politiker, der noch eine wichtige Rolle in der italienischen Politik spielt, seit Mittwoch in einem Krankenhaus in Mailand auf der Intensivstation. Berlusconi war in den Jahren 1994 bis 2011 mit Unterbrechungen insgesamt vier Mal Ministerpräsident. Der stellvertretende Vorsitzende seiner Partei Forza Italia, Außenminister Antonio Tajani, berichtete am Freitag im Fernsehen, der Ex-Regierungschef habe sich nach zwei Nächten in der Klinik "gut erholt". Nach Angaben seines Leibarztes reagiere Berlusconi positiv auf die Behandlung.