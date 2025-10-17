Einer der profiliertesten Investigativjournalisten Italiens ist Ziel eines Sprengstoffanschlags geworden, dabei brannte sein Auto aus. Sigfrido Ranucci blieb unverletzt, er hielt sich außerhalb von Rom in seinem Haus auf, vor dem der Wagen geparkt war. Auch ein zweiter Pkw wurde durch die Explosion beschädigt, ebenso ein Haus nebenan. Ranucci verantwortet und präsentiert im öffentlich-rechtlichen Sender Rai das Fernsehmagazin „Report“. Es ist spezialisiert auf großangelegte Enthüllungsberichte über organisierte Kriminalität sowie Missstände in Politik und Wirtschaft und erhielt mehrere Preise. Ranucci sagte dem Corriere della Sera, seine Tochter habe sich nur Minuten vor der Explosion bei dem Auto aufgehalten und auch, dass er in letzter Zeit vermehrt Drohungen erhalten habe. Premierministerin Giorgia Meloni sprach von einem Versuch, die Presse einzuschüchtern. Hinweise auf die Täter gab es am Freitag noch nicht. Die Anti-Mafia-Staatsanwaltschaft übernahm die Ermittlungen, Ranucci steht unter Polizeischutz.