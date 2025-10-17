Zum Hauptinhalt springen

ItalienAutobombe gegen Journalisten

Carabinieri sichern nach der Explosion den Tatort in der Nähe von Rom.
Carabinieri sichern nach der Explosion den Tatort in der Nähe von Rom. (Foto: Cecilia Fabiano/Cecilia Fabiano/LaPresse via AP/)

Der Anschlag auf den bekannten Fernsehjournalisten Sigfrido Ranucci in der Nähe von Rom erinnert an ein dunkles Kapitel der italienischen Geschichte. Niemand wurde verletzt, aber die Drohung ist offensichtlich.

Von Marc Beise, Rom

Eine Autobombe, die zwei Fahrzeuge komplett zerstört, als Attentat auf einen bekannten Fernsehjournalisten, und das im unmittelbaren Einzugsgebiet der Hauptstadt Rom, das gab es im früher gewaltgeplagten Italien lange nicht mehr. Es erinnert an die traumatischen Jahrzehnte der Mafia-Gewaltexzesse vor einer Generation. Umso größer ist das Entsetzen im Land über den offensichtlichen Angriff auf den Investigativ-Reporter Sigfrido Ranucci, der im öffentlich-rechtlichen Sender Rai seit Jahren das preisgekrönte Magazin „Report“ moderiert.

