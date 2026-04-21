Bringt ein Anwalt seinen Mandanten dazu, Italien freiwillig wieder zu verlassen und in sein Heimatland zurückzukehren, soll er vom italienischen Staat eine Prämie bekommen. So jedenfalls lautet Plan der rechten Regierung unter Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Um 615 Euro pro Migrant soll es gehen, schreiben italienische Medien.