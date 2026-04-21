Bringt ein Anwalt seinen Mandanten dazu, Italien freiwillig wieder zu verlassen und in sein Heimatland zurückzukehren, soll er vom italienischen Staat eine Prämie bekommen. So jedenfalls lautet Plan der rechten Regierung unter Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Um 615 Euro pro Migrant soll es gehen, schreiben italienische Medien.
ItalienMeloni will Anwälte dafür bezahlen, Migranten zur Ausreise zu bringen
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Italiens Regierung plant eine Regelung, die entsprechende Prämien vorsieht. Die Opposition spricht von „verschleierter Remigration“ - und blockiert die Regierungsbank.
Von Elisa Britzelmeier, Rom
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