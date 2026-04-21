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ItalienMeloni will Anwälte dafür bezahlen, Migranten zur Ausreise zu bringen

Lesezeit: 3 Min.

Ihr Dekret entspreche „dem gesunden Menschenverstand“, sagt die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni.
Ihr Dekret entspreche „dem gesunden Menschenverstand“, sagt die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Remo Casilli/Reuters

Italiens Regierung plant eine Regelung, die entsprechende Prämien vorsieht. Die Opposition spricht von „verschleierter Remigration“ - und blockiert die Regierungsbank.

Von Elisa Britzelmeier, Rom

Bringt ein Anwalt seinen Mandanten dazu, Italien freiwillig wieder zu verlassen und in sein Heimatland zurückzukehren, soll er vom italienischen Staat eine Prämie bekommen. So jedenfalls lautet Plan der rechten Regierung unter Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Um 615 Euro pro Migrant soll es gehen, schreiben italienische Medien.

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