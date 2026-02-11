61 000 Zuschauer saßen am vergangenen Freitag bei der Olympia-Eröffnungsfeier im San-Siro-Stadion, und als das israelische Team einlief, kam bei den Zuschauern daheim an den Fernsehern weltweit vor allem eines an, die Tonspur aus Mailand: Buhrufe und Pfiffe. Sie werfen ein Schlaglicht auf eine Entwicklung der vergangenen Monate.