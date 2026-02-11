61 000 Zuschauer saßen am vergangenen Freitag bei der Olympia-Eröffnungsfeier im San-Siro-Stadion, und als das israelische Team einlief, kam bei den Zuschauern daheim an den Fernsehern weltweit vor allem eines an, die Tonspur aus Mailand: Buhrufe und Pfiffe. Sie werfen ein Schlaglicht auf eine Entwicklung der vergangenen Monate.
Nach dem 7. OktoberDer Antisemitismus in Italien nimmt zu
Ein Angriff auf eine Synagoge, problematische Banner bei Demonstrationen: Judenfeindliche Vorfälle häufen sich auch in Italien. Die rechte Regierung reagiert mit einem Gesetz, das viele kritisch sehen.
Von Elisa Britzelmeier, Rom
