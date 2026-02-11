Zum Hauptinhalt springen

Nach dem 7. OktoberDer Antisemitismus in Italien nimmt zu

Der Gaza-Krieg hat besonders in Italien viele Menschen gegen Israel aufgebracht: Auch vor der Eröffnung der Winterspiele kommt es in Mailand zu Protest gegen Israel.
Der Gaza-Krieg hat besonders in Italien viele Menschen gegen Israel aufgebracht: Auch vor der Eröffnung der Winterspiele kommt es in Mailand zu Protest gegen Israel. (Foto: Antonio Calanni/AP/dpa)

Ein Angriff auf eine Synagoge, problematische Banner bei Demonstrationen: Judenfeindliche Vorfälle häufen sich auch in Italien. Die rechte Regierung reagiert mit einem Gesetz, das viele kritisch sehen.

Von Elisa Britzelmeier, Rom

61 000 Zuschauer saßen am vergangenen Freitag bei der Olympia-Eröffnungsfeier im San-Siro-Stadion, und als das israelische Team einlief, kam bei den Zuschauern daheim an den Fernsehern weltweit vor allem eines an, die Tonspur aus Mailand: Buhrufe und Pfiffe. Sie werfen ein Schlaglicht auf eine Entwicklung der vergangenen Monate.

