Für das Rettungsschiff Alan Kurdi mit 88 Bootsmigranten an Bord ist eine Lösung in Sicht. Dem Schiff der deutschen Hilfsorganisation Sea-Eye wurde der Hafen der apulischen Stadt Tarent zugewiesen, wie Italiens Innenministerium am Freitagabend mitteilte. Die Migranten sollten gemäß dem Abkommen von Malta verteilt werden: Deutschland und Frankreich nehmen demnach 60 Migranten auf, Portugal 5 und Irland 2. Die Alan Kurdi hatte sieben Tage auf eine Lösung gewartet.