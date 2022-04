Einen Tag nach der Rettung von 70 Bootsmigranten im Mittelmeer hat die Ocean Viking mehr als 90 weitere Menschen in Seenot an Bord geholt. Bei dem Einsatz in internationalen Gewässern vor der Küste Libyens habe sich erneut ein Schiff der libyschen Küstenwache genähert, teilte die private Hilfsorganisation SOS Mediterranee am Montag mit. Die Menschen befanden sich auf einem überfüllten Schlauchboot. Unter ihnen waren den Angaben zufolge fast 50 unbegleitete Minderjährige und ein ungefähr ein Jahr altes Baby. Insgesamt versorgt die Crew von SOS Mediterranee nach eigenen Angaben nun etwas mehr als 160 Menschen an Bord. Auch die Seenotretter von Ärzte ohne Grenzen und die deutsche Organisation Sea-Eye sind im Mittelmeer im Einsatz. Die Bootsmigranten wollen von den Küsten Nordafrikas aus über den Seeweg die EU erreichen.