Die deutsche Hilfsorganisation Sea-Eye darf mehr als 470 im Mittelmeer gerettete Bootsmigranten nach Sizilien bringen. Die italienischen Behörden wiesen der Sea-Eye 4 den Hafen in Messina zu, wie eine Organisationssprecherin bestätigte. Die Helfer retteten die Menschen in mehreren Einsätzen. Zwischenzeitlich evakuierte die italienische Küstenwache einige wegen ihres schlechten Gesundheitszustandes. Manche waren schon mehr als eine Woche auf See. Zudem wartet noch die Crew des deutschen Schiffes Sea-Watch 4 mit 310 Menschen an Bord auf einen sicheren Hafen.