Das Abitur-Debakel und gravierende Daten-Lecks beim Landesschulinstitut Qualis in Nordrhein-Westfalen haben erste personelle Konsequenzen. Institutsdirektor Rüdiger Käuser habe darum gebeten, von seinen Aufgaben entbunden zu werden, teilte das Schulministerium am Mittwoch mit. Dem Wunsch werde entsprochen. Wegen einer IT-Panne beim Herunterladen der Prüfungsaufgaben hatte das Schulministerium im April den Start der Abitur-Klausuren in sechs Prüfungsfächern um zwei Tage verschieben müssen. Betroffen waren etwa 30 000 der landesweit 72000 Abiturientinnen und Abiturienten. Darüber hinaus waren gravierende Datenlecks im IT-System des Schulinstituts aufgedeckt worden. Mindestens 16 557 Datensätze waren vom Qualis-Server ausgelesen worden, vor allem Vor- und Zunamen von Lehrkräften und Qualis-Mitarbeitern. Außerdem waren weitere Schwachstellen in den Web-Anwendungen entdeckt worden. Die FDP-Opposition hatte Schulministerin Dorothee Feller aufgefordert, "die volle Verantwortung für die IT-Probleme in ihrem Arbeitsbereich" zu übernehmen. Die CDU-Politikerin hatte Kommunikationsprobleme eingeräumt, sich für die Panne entschuldigt und im vergangenen Monat mehrere Neuerungen vorgestellt, die künftig ein reibungslosen Ablauf sicherstellen sollen