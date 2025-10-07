„Nichts ist in der Türkei heute leichter“, sagt er, „als ein Held zu sein.“
Politikjournalismus in der TürkeiDie Freiheit ist noch da, aber sie ist umgezogen
Lesezeit: 5 Min.
Was viele US-Journalisten gerade am meisten fürchten, erleben Kollegen in der Türkei schon lange: den Verlust der Pressefreiheit. Levent Gültekin und Bahar Feyzan berichten deshalb nur noch auf Youtube.
Von Raphael Geiger, Istanbul
