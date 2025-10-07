Zum Hauptinhalt springen

Politikjournalismus in der TürkeiDie Freiheit ist noch da, aber sie ist umgezogen

Lesezeit: 5 Min.

Levent Gültekin war früher TV-Journalist. Nach 22 Jahren Erdogan gibt es in seiner Heimat „keinen Sender mehr, für den ich arbeiten wollen würde“.
Levent Gültekin war früher TV-Journalist. Nach 22 Jahren Erdogan gibt es in seiner Heimat „keinen Sender mehr, für den ich arbeiten wollen würde“. (Foto: Raphael Geiger)

Was viele US-Journalisten gerade am meisten fürchten, erleben Kollegen in der Türkei schon lange: den Verlust der Pressefreiheit. Levent Gültekin und Bahar Feyzan berichten deshalb nur noch auf Youtube.

Von Raphael Geiger, Istanbul

„Nichts ist in der Türkei heute leichter“, sagt er, „als ein Held zu sein.“

Zur SZ-Startseite

Teheran
:Geblieben ist die Unfreiheit

Das erste Mal seit Jahrzehnten wurde Iran im Juni angegriffen. Und jetzt? Scheint weder der Krieg gegen Israel vorbei zu sein noch der Kampf gegen das eigene Regime. Alle warten auf irgendwas. Tage in Teheran.

SZ PlusVon Raphael Geiger

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken
OK
Zur SZ-Startseite