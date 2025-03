Vielleicht ist es der Moment, in dem Ekrem İmamoğlus Karriere zu Ende geht. Oder es ist der Moment, in dem sie erst anfängt. Die Uhr zeigt 7.12 Uhr in Istanbul , als das kurze Video auf dem X-Account des Oberbürgermeisters erscheint, des Mannes, der am Sonntag von seiner Partei, der säkularen CHP, zum Präsidentschaftskandidaten gekürt werden sollte, also zum Herausforderer von Recep Tayyip Erdoğan .

İmamoğlu steht in seiner Garderobe, er ist gerade dabei, sich eine Krawatte umzubinden. Draußen wartet schon die Polizei, es liegt ein Haftbefehl gegen ihn vor. „Ich bin traurig, Ihnen das sagen zu müssen“, spricht İmamoğlu in die Handykamera. Er sehe sich „einer großen Schikane“ gegenüber. „Ich möchte“, sagt er, „dass Sie wissen, dass ich nicht aufgeben werde“.

Mehr als 100 Menschen lässt die Regierung festnehmen

Dann verstummt er. Die Beamten fahren ihn in die Zentrale der Istanbuler Polizei in der Vatan Caddesi, der Straße des Vaterlands. Sie nehmen ihn aufgrund von Vorwürfen fest, wie sie die türkische Justiz zufällig in den vergangenen Monaten gegen ihn gesammelt hat. Gerade in der Zeit, als sich İmamoğlu auf die Präsidentschaftskandidatur vorbereitete.

Von Korruption ist die Rede, dazu von Kontakten zur verbotenen kurdischen PKK-Miliz, mit der Türkei derzeit eigentlich den Frieden sucht. Wer zuletzt in der Tat mit der PKK zu tun hatte, war die türkische Regierung selbst. Jetzt lässt sie neben İmamoğlu mehr als 100 Menschen festnehmen, darunter dessen wichtigste Mitarbeiter. Bis zur geplanten Nominierung İmamoğlus am Sonntag sind nicht nur Demonstrationen verboten, selbst Presseerklärungen sind nicht erlaubt. In Istanbul wacht darüber ein Großaufgebot der Polizei.

Auch in einem Land, das nie eine vollendete Demokratie war, ist dieser Tag ein Einschnitt. Präsident Erdoğan hat über Jahre immer wieder politische Gegner festnehmen, verhaften und verurteilen lassen, besonders oft kurdische Politiker wie den beliebten Selahattin Demirtaş. In İmamoğlu allerdings sah der Präsident wohl von Anfang an jemanden, der eine breite Mehrheit im Land finden und ihm würde gefährlich werden konnte.

İmamoğlus rhetorisches Talent erinnert an Erdoğan

Als İmamoğlu in Istanbul das erste Mal die Bürgermeisterwahl gewann, im Frühling 2019, ließ die Wahlbehörde den Sieg des Oppositionellen annullieren, mutmaßlich auf Erdoğans Weisung hin. İmamoğlu gewann die zweite Wahl dann mit weit größerem Abstand, der Präsident musste es hinnehmen. In dessen Heimatstadt, der türkischen Wirtschaftsmetropole, regierte erstmals während Erdoğans Herrschaft ein Oppositioneller.

Nur Monate später begann bereits das erste Gerichtsverfahren gegen den neuen Bürgermeister. Die Justiz verurteilte ihn zu einer Haftstrafe und Politikverbot, eine Strafe, die bisher nicht rechtskräftig wurde, sie schwebte nur wie eine dauernde Drohung über İmamoğlu. Der schaffte es mit seinem rhetorischen Talent, das stark an Erdoğan erinnert, zum eigentlichen Oppositionsführer aufzusteigen. Im März vor einem Jahr gelang ihm die Wiederwahl so klar, dass ihm die Nominierung als kommender Präsidentschaftskandidat der CHP kaum noch zu nehmen war.

İmamoğlu war nun derjenige, der eine, der Erdoğan schlagen könnte. Würde der Präsident ihn festnehmen lassen, würde er so weit gehen? Bis zum Mittwochmorgen war das die Frage. Mit gleich mehreren Gerichtsverfahren hatte es İmamoğlu inzwischen zu tun, dazu kam neuerdings der Vorwurf, sein Uni-Abschluss sei ungültig. Ohne einen solchen darf in der Türkei niemand als Präsident kandidieren. Am Dienstagabend, wenige Stunden vor der Festnahme, entsprach die Istanbuler Universität dem impliziten Wunsch der Regierung und entzog İmamoğlu den Abschluss. Vorher war der zuständige Dekan der Fakultät zurückgetreten. Die Zweifel dagegen, die es am Diplom des amtierenden Präsidenten gibt, sie spielen keine Rolle.

Erdoğan glaubt, dass er sich den Schritt gerade erlauben kann

Der hatte sein Land bisher, also seit mehr als zwei Jahrzehnten, zwar mit autokratischen Tendenzen regiert. Die Wahlen, die er gewann, hatten mit fairem Wettstreit wenig zu tun. Nahezu die gesamte Medienlandschaft steht unter seiner Kontrolle, der Staatsapparat sowieso. Am Ende aber gewann Erdoğan die Wahlen, denen er sich stellte. Nun lässt er den Mann von der Polizei abholen, der gegen ihn antreten will. So etwas hat die türkische Republik, von Militärputschen abgesehen, noch nicht gesehen.

Offenbar glaubt der Präsident, dass er sich diesen Schritt gegen seinen Herausforderer gerade erlauben kann. Angesichts der Trump-Präsidentschaft und des Krieges in der Ukraine sowie der Lage in Syrien gilt er in Europa als wichtiger Partner. Dazu sind die nächsten Wahlen erst für 2028 vorgesehen. Zwar glauben viele, dass der Termin vorgelegt wird. Doch bis dahin, dürfte Erdoğan kalkulieren, wird sich die türkische Gesellschaft an einen inhaftierten İmamoğlu gewöhnt haben. Eben so, wie sie sich damit abfand, dass andere Gegner Erdoğans verhaftet wurden.

Die Opposition verspricht nun, sie werde sich wehren. Was die Türkei erlebe, sagte der Vorsitzende der CHP, Özgür Özel, sei ein „Putsch gegen unseren nächsten Präsidenten“. Am Sonntag will die Partei wie geplant die Vorwahl abhalten – und İmamoğlu auch dann nominieren, wenn er in einer Zelle sitzt. Am Ende werde „das Volk siegen“, sagt Özel.

Ältere Türkinnen und Türken dürften am Mittwoch an einen Märztag vor 26 Jahren gedacht haben, als ein Hoffnungsträger der damaligen Opposition ins Gefängnis musste. Vorher sagte er in einem Spiegel-Interview, die Türkei erniedrige sich damit „vor der ganzen Welt“. Angesichts der „Antidemokraten“ in der Regierung sehe es für seine politische Zukunft „düster“ aus. Sein Name war Recep Tayyip Erdoğan, vier Jahre später war er Premierminister.