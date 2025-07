Ein türkisches Gericht verurteilt den abgesetzten Istanbuler Oberbürgermeister Ekrem İmamoğlu zu einer Haftstrafe. Es ist nicht die erste und wohl auch nicht die letzte Strafe für einen Mann, den der Präsident unbedingt bremsen will.

Von Raphael Geiger, Istanbul

Rechtsprechung hat mit Sprache zu tun, das erlebt die Türkei in dieser Woche einmal mehr. Und zwar, wie schnell sich das Recht in der Sprache verlieren kann, wenn ein Staat das will: Hat Ekrem İmamoğlu den Istanbuler Generalstaatsanwalt beleidigt, ihn bedroht oder gar öffentlich „als Ziel ausgewiesen“? İmamoğlu hatte dem Mann unterstellt, er handle auf Anweisungen des Präsidialamts, also von Präsident Recep Tayyip Erdoğan. Eine Beleidigung? Ein verbaler Angriff?