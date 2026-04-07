Bei einem längeren Schusswechsel mit Einsatzkräften vor dem israelischen Konsulat in der türkischen Metropole Istanbul ist einer der Angreifer getötet worden. Zwei weitere seien verletzt worden und in Gewahrsam, sagte der Gouverneur Davut Gül. Demnach wurden auch zwei Polizisten leicht verletzt. Zuvor hatten Medien berichtet, zwei Angreifer seien getötet worden. Es handele sich um eine „Provokation“, sagte Gül, ohne Details zu nennen. Die Hintergründe des Angriffs würden untersucht.

Dem Sender CNN Türk zufolge hatten Bewaffnete versucht, in das siebte Stockwerk des Gebäudes zu gelangen. Auf Bildern waren Einsatzkräfte vor dem Konsulatsgebäude im Stadtteil Levent zu sehen. Auf Videoaufnahmen der Nachrichtenagentur Reuters war zu erkennen, wie Polizisten ihre Waffen zogen und in Deckung gingen. Der Schusswechsel dauerte mindestens zehn Minuten. Weiteres Material zeigte einen mutmaßlichen Angreifer, ‌der sich zwischen geparkten weißen Polizeibussen bewegte. Er feuerte über mehrere Minuten ‌hinweg mit ‌einem Schnellfeuergewehr und einer Handfeuerwaffe.

Ein Sprecher des israelischen Außenministeriums teilte mit, Berichte über Schüsse in der Nähe des israelischen Konsulats in Istanbul würden überprüft. Das Konsulat sei zum Zeitpunkt des Vorfalls nicht besetzt gewesen. Seit Beginn des Krieges zwischen Israel und der radikal-islamischen Hamas im ‌Gazastreifen im Oktober 2023 gibt es in der Umgebung des Konsulats eine starke bewaffnete Polizeipräsenz. Der türkische Innenminister Mustafa Ciftci schrieb auf X, die Angreifer seien identifiziert worden. Sie seien aus der benachbarten Provinz Kocaeli mit einem Mietwagen nach Istanbul gekommen. Einer von ihnen habe womöglich Verbindungen zu einer islamistischen Gruppe. Die Istanbuler Staatsanwaltschaft leitete offiziellen Angaben zufolge Ermittlungen ein.