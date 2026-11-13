Issa Remmo, Oberhaupt einer Familie mit vielen Kriminellen aus Berlin, hat an einer Zusammenkunft von Imamen im Europäischen Parlament teilgenommen. Das berichtete die Jüdische Allgemeine am Donnerstag. Demnach handelte es sich um die Konferenz europäischer Imame (CIE) in Brüssel, die nach Angaben der Zeitung ein Zeichen gegen die Aktivitäten der Muslimbruderschaft und für einen „europäischen Islam “ setzen sollte.

Auch Vertreter anderer Religionsgemeinschaften waren bei der Konferenz anwesend, darunter jüdische Organisationen. Remmo war wohl von dem französischen Imam Hassen Chalghoumi und der französischen Europaabgeordneten Céline Imart eingeladen worden. Imart ist Mitglied der konservativen Partei Les Républicains, die wie CDU und CSU zur Fraktion der Europäischen Volkspartei (EVP) gehört.

Imart und Chalghoumi hätten erst im Nachhinein von den Vorwürfen gegen Remmo erfahren, berichtet die Bild. Die Abgeordnete entschuldigte sich demnach „bei allen, die sich durch die Anwesenheit dieser Person verletzt gefühlt haben könnten“.

Remmos Anwesenheit auf der Wahlparty der Berliner Linken hatte für Kritik gesorgt

Wie die Jüdische Allgemeine berichtet, sagte Remmo nach der Konferenz, Antisemitismus müsse „vernichtet“ werden. Er sei kein Imam, sagte Remmo, aber wir seien „alle Brüder auf dieser Welt“. „Lassen wir alle miteinander leben, zusammen. Wo ist das Problem? Die Liebe gewinnt und der Terror wird verlieren.“

Remmo äußerte sich auch zur Linkspartei. Er habe die Partei unterstützt, sei jetzt aber „sehr enttäuscht“ von der Linken. Nach der Landtagswahl hatte seine Anwesenheit auf der Wahlparty der Linken in Neukölln für viel Kritik gesorgt, ebenso wie Chatverläufe zwischen seinem Sohn, Firas Remmo, und dem Linke-Abgeordneten Ferat Koçak. Koçak hatte daraufhin den Innenausschuss des Bundestags verlassen.

Im Europaparlament in Brüssel haben sich europäische Imame getroffen, auch Issa Remmo war dabei. Elisa Schu/dpa

Die arabischstämmige Remmo-Großfamilie kam in den 1980er-Jahren aus Libanon nach Berlin. Zu der Familie mit inzwischen mehreren Generationen sollen einige Hundert Menschen gehören. Einen Teil von ihnen ordnet die Polizei dem kriminellen Clanmilieu zu, einige wurden unter anderem wegen Raubes verurteilt.

Der Begriff Clankriminalität ist umstritten, weil er nach Ansicht von Kritikern Menschen mit Migrationshintergrund allein aufgrund ihrer Familienzugehörigkeit und Herkunft stigmatisiert und diskriminiert. Auch die Linke lehnt die Bezeichnung weitgehend ab.