Es war ein bemerkenswerter Gast, der am Donnerstagnachmittag im Saal ASP 6Q1 des Europäischen Parlaments auftrat: Hassen Chalghoumi. Der Imam aus Drancy ist ein Medienstar in Frankreich. Er sieht sich immer wieder Morddrohungen ausgesetzt, weil er für einen gemäßigten europäischen Islam wirbt. Deshalb hatte ihn die konservative Europaabgeordnete Céline Imart zu ihrer Konferenz ins Parlament eingeladen, gemeinsam mit Rabbis und Vertretern der katholischen Kirche. Sie macht damit Front gegen das Wirken der islamistischen Muslimbruderschaft in Europa.