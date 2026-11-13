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BrüsselWarum Issa Remmo im Europaparlament aufgetaucht ist

Lesezeit: 2 Min.

Issa Remmo auf einem Archivbild aus dem Jahr 2018.
Issa Remmo auf einem Archivbild aus dem Jahr 2018.
Sean Gallup/Getty Images

Der als „Clan-Chef“ berüchtigte Berliner Issa Remmo wird in Brüssel zum Kronzeugen für einen gemäßigten Islam. Wie kam es dazu?

Von Josef Kelnberger

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Es war ein bemerkenswerter Gast, der am Donnerstagnachmittag im Saal ASP 6Q1 des Europäischen Parlaments auftrat: Hassen Chalghoumi. Der Imam aus Drancy ist ein Medienstar in Frankreich. Er sieht sich immer wieder Morddrohungen ausgesetzt, weil er für einen gemäßigten europäischen Islam wirbt. Deshalb hatte ihn die konservative Europaabgeordnete Céline Imart zu ihrer Konferenz ins Parlament eingeladen, gemeinsam mit Rabbis und Vertretern der katholischen Kirche. Sie macht damit Front gegen das Wirken der islamistischen Muslimbruderschaft in Europa.

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