Richterin Esther Chajut gibt nicht viel von sich preis, dies aber schon: Sie sieht die demokratische Identität Israels in Gefahr.

Esther Chajut ist Präsidentin des Obersten Gerichts und hat jetzt ein Verfahren in eigener Sache am Hals: Netanjahus "Justizreform". Dabei geht es um nicht weniger als die Frage: Bleibt die Justiz unabhängig?

Von Sina-Maria Schweikle

Viel wird dieser Tage über den Protest Zehntausender Israelis gegen die sogenannte Justizreform geschrieben. Wenig findet sich aber über die Menschen, die Gegenstand des Umbaus sind: die fünfzehn Richterinnen und Richter am Obersten Gerichtshof. An der Spitze des Kollegiums steht Präsidentin Esther Chajut. Deren Karriere endet nun offenbar so, wie sie begann: mit einem Kampf um die Unabhängigkeit des Obersten Gerichts.