Israel hat bei dem groß angelegten Militäreinsatz im nördlichen Westjordanland nach eigenen Angaben den für die Stadt Dschenin zuständigen Hamas-Führer getötet. Wissam Chasim habe Anschläge geplant und ausgeführt. Er sei in einem Fahrzeug unterwegs gewesen, teilten Armee, der Inlandsgeheimdienstes Schin Bet sowie die Polizei mit. In dem Wagen hätten zwei weitere Hamas-Mitglieder gesessen. Die Einsatzkräfte töteten sie bei einem Angriff mit einem Fluggerät, als sie versuchten, zu fliehen. In dem Wagen seien Waffen und Sprengstoff gefunden worden. Seit dem Hamas-Massaker am 7. Oktober 2023 hat sich auch im Westjordanland die Lage verschärft. Nach Angaben des örtlichen Gesundheitsministeriums wurden seither 643 Palästinenser bei israelischen Militäreinsätzen, Konfrontationen oder eigenen Anschlägen getötet.