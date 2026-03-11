Zum Hauptinhalt springen

Dritter GolfkriegWas sind Israels Ziele – und wie realistisch sind sie?

Lesezeit: 5 Min.

Die südlichen Vororte Beiruts sind unter den Zielen der israelischen Angriff auf die libanesische Hauptstadt.
Die südlichen Vororte Beiruts sind unter den Zielen der israelischen Angriff auf die libanesische Hauptstadt. Mohamed Azakir/REUTERS

Seit zwölf Tagen bombardieren Israel und die USA Iran. Was will Netanjahu erreichen? Stellt Trump sich gegen ihn? Und wie groß ist der Rückhalt in Israel? Antworten auf wichtige Fragen zum Golfkrieg.

Von Tomas Avenarius, Tel Aviv

Seit zwölf Tagen tobt der dritte Golfkrieg – der Angriff der amerikanisch-israelischen Koalition gegen die Islamische Republik. Der Konflikt weitet sich aus, die Golfstaaten stehen unter iranischem Beschuss, der Ölmarkt kriselt, aus Teheran kommen Durchhalteparolen. US-Präsident Donald Trump verkündet, dass der Krieg bald enden könnte, Israels Premier Benjamin Netanjahu widerspricht, er sei „noch nicht fertig“ mit Iran.

Krieg im Nahen Osten
:Kliniken, Paläste, Öltanks: Wo derzeit Raketen einschlagen

Iran und Libanon sind weiterhin Ziel zahlreicher Angriffe, auch ein Weltkultur-Erbe-Palast in Isfahan soll getroffen worden sein. Iran wiederum attackiert Treibstofflager in Haifa. Die aktuelle Lage in Karten, Satellitenbildern und Videos – täglich aktualisiert.

SZ PlusVon Theresa Eingartner, Elisa von Grafenstein, Jonas Jetzig und Nadja Tausche

