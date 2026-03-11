Seit zwölf Tagen tobt der dritte Golfkrieg – der Angriff der amerikanisch-israelischen Koalition gegen die Islamische Republik. Der Konflikt weitet sich aus, die Golfstaaten stehen unter iranischem Beschuss, der Ölmarkt kriselt, aus Teheran kommen Durchhalteparolen. US-Präsident Donald Trump verkündet, dass der Krieg bald enden könnte, Israels Premier Benjamin Netanjahu widerspricht, er sei „noch nicht fertig“ mit Iran.