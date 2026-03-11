Seit zwölf Tagen tobt der dritte Golfkrieg – der Angriff der amerikanisch-israelischen Koalition gegen die Islamische Republik. Der Konflikt weitet sich aus, die Golfstaaten stehen unter iranischem Beschuss, der Ölmarkt kriselt, aus Teheran kommen Durchhalteparolen. US-Präsident Donald Trump verkündet, dass der Krieg bald enden könnte, Israels Premier Benjamin Netanjahu widerspricht, er sei „noch nicht fertig“ mit Iran.
Dritter GolfkriegWas sind Israels Ziele – und wie realistisch sind sie?
Seit zwölf Tagen bombardieren Israel und die USA Iran. Was will Netanjahu erreichen? Stellt Trump sich gegen ihn? Und wie groß ist der Rückhalt in Israel? Antworten auf wichtige Fragen zum Golfkrieg.
Von Tomas Avenarius, Tel Aviv
