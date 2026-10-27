Die größte Gefahr für Juden in Deutschland geht nach Ansicht des israelischen Botschafters Ron Prosor nicht von der AfD aus. „Der linke Antisemitismus ist das Gefährlichste“, sagte Prosor in einem Interview der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA). Zur Begründung erklärte er: „Rechte Antisemiten sagen offen: ‚Wir sind gegen Juden, Schwarze und Schwule.‘ Deutschland weiß juristisch und politisch sehr gut, wie man dagegen vorgeht.“ Auch der muslimische Antisemitismus trete offen zutage, etwa bei Demonstrationen für ein Kalifat mit Scharia-Gesetzen - „dagegen stehen die Juden nicht allein“.

Der Antisemitismus von links ist nach Ansicht Prosors geschickter und daher gefährlicher: „Im kulturellen und akademischen Bereich hat man die rote Linie zwischen Meinungsfreiheit und Aufhetzung längst überschritten. Ein jüdischer Künstler muss seine Identität in der Garderobe abgeben, um akzeptiert und nicht boykottiert zu werden.“ Eine Regierungskoalition unter Führung der Linkspartei im Berliner Abgeordnetenhaus bedrohe daher jüdisches Leben, warnte der Botschafter. „Juden haben Angst, mit Davidstern und Kippa in die U-Bahn zu gehen. Jüdische Studenten fürchten sich auf dem Uni-Campus. Und jüdische Familien nehmen ihre Kinder aus öffentlichen Schulen, um sie zu schützen.“