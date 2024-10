Mehr als drei Wochen nach Beginn der Bodenoffensive in Libanon haben die israelischen Streitkräfte die Schiitenmiliz Hisbollah nach eigener Einschätzung bereits empfindlich geschwächt. „Wir haben die Befehlskette der Hisbollah gründlich zerschlagen“, sagte Generalstabschef Herzi Halevi nach Militärangaben bei einer Lagebesprechung. Nun bestehe die Möglichkeit, die Kampfhandlungen zu beenden. Seit Ende September gehen die israelischen Streitkräfte zu Land und zu Luft gegen die proiranische Hisbollah-Miliz in Libanon vor. Sie reagieren damit auf den ständigen Raketenbeschuss, den die Hisbollah am 8. Oktober 2023 zur Unterstützung der islamistischen Hamas im Gazastreifen begonnen hatte. Zuletzt wurden Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah und auch sein mutmaßlicher Nachfolger Haschim Safi al-Din von Israels Armee getötet.