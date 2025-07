SPD will Konsequenzen für Israel

Krieg in Gaza

28 Staaten fordern ein sofortiges Ende des Gaza-Kriegs – doch Deutschland hält sich zurück. Das müsse sich ändern, sagt nun die SPD-Fraktion.

Von Sina-Maria Schweikle, Berlin

Der internationale Druck auf Israel wächst. Und in Deutschland fordert nun auch die SPD-Fraktion eine deutlich klarere Haltung: Es sei an der Zeit, „dass sich die Bundesregierung den Initiativen auf europäischer Ebene anschließt“, schreiben Adis Ahmetović, außenpolitischer Sprecher der SPD, und Rolf Mützenich, Mitglied des Auswärtigen Ausschusses, in einem gemeinsamen Statement, das der Süddeutschen Zeitung exklusiv vorliegt. Die Erklärung wird von der SPD-Fraktion unterstützt.