Das israelische Parlament hat für seine Auflösung gestimmt und damit einen ersten Schritt in Richtung einer vorgezogenen Neuwahl getan. 110 von 120 Abgeordneten der Knesset stimmten in Jerusalem für den Vorschlag der Regierungskoalition, er muss allerdings noch drei Lesungen passieren. Die Wahl muss spätestens am 27. Oktober abgehalten werden. Sie könnte nun aber vorgezogen werden und im September oder schon früher im Oktober stattfinden. Nach Medienberichten ziehen die strengreligiösen Koalitionspartner von Regierungschef Benjamin Netanjahu ein Datum Anfang September vor. Netanjahu wolle die Wahl dagegen lieber später abhalten. Ultraorthodoxe Koalitionspartner sind nach Medienberichten verstimmt, weil die rechtsreligiöse Regierung bisher ein vereinbartes Gesetz zur Befreiung strengreligiöser Männer von der Wehrpflicht nicht durchsetzen konnte. Seit dem Hamas-Terrorangriff ist das Vorhaben stark umstritten.