Er wollte Urlaub machen in Brasilien, Abstand gewinnen zum Krieg und von all den anderen aktuellen Unbilden in seiner Heimat Israel. Doch die Reise fand für Juval Vagdani in dieser Woche ein abruptes Ende: Fluchtartig hat der 21-Jährige das südamerikanische Land verlassen müssen, denn in der Ferne hat ihn der Gaza-Krieg eingeholt, in dem er als Reservist kämpfte. Ein brasilianisches Gericht hatte eine Untersuchung darüber angeordnet, ob er bei seinem Armeeeinsatz im palästinensischen Küstenstreifen in Kriegsverbrechen verstrickt sein könnte.