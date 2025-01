Bei israelischen Angriffen im Gazastreifen hat es palästinensischen Angaben zufolge insgesamt mindestens 46 Menschen getötet worden. Die israelische Armee teilte mit, dass in Chan Yunis im Süden eine Kommandozentrale der Hamas angegriffen worden sei.Die Hamas-Zentrale soll sich in einem Gebiet befinden, das als humanitäre Zone ausgewiesen ist. Vor dem Angriff seien Maßnahmen ergriffen worden, um Zivilisten zu schonen, teilte die Armee mit. Sechs Palästinenser seien bei dem Bombardement in Chan Yunis getötet worden, sagten Mitarbeiter einer Klinik in der Stadt.