Bei neuen israelischen Angriffen im Gazastreifen sind nach palästinensischen Angaben mindestens fünf Menschen getötet worden. Zwei Menschen seien bei einem Luftangriff nahe Tuffah im Norden des Küstengebiets ums Leben gekommen, sagten Rettungskräfte am Donnerstag. Ein weiterer Mensch sei durch israelischen Panzerbeschuss im östlichen Stadtteil Sejtun von Gaza-Stadt getötet worden. Zudem habe es bei Angriffen auf ein Zeltlager ⁠für Vertriebene im Westen von Gaza-Stadt sowie auf ein Fahrzeug in Chan Yunis im Süden Tote gegeben. Das israelische Militär äußerte sich zunächst nicht. Die US-Beobachtungsstelle ACLED berichtete über einen deutlichen Anstieg israelischer ‌Angriffe auf ein Niveau, das seit dem Inkrafttreten ‌der Waffenruhe im Oktober nicht mehr erreicht worden sei.