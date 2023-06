Bei einem Zwischenfall an der israelisch-ägyptischen Grenze sind drei israelische Soldaten und ein ägyptischer Sicherheitsbeamter getötet worden. Der Vorfall hat womöglich einen kriminellen Hintergrund. Beide Länder kündigten eine gemeinsame Untersuchung an. Nach Angaben des israelischen Militärs erschoss ein ägyptischer Polizist zwei israelische Soldaten, als diese am frühen Samstag einen Militärposten an der ägyptischen Grenze sicherten. Der Polizist und ein dritter israelischer Soldat seien Stunden später bei einer Konfrontation auf israelischem Gebiet getötet worden. Das ägyptische Militär erklärte, die drei Israelis und ein ägyptischer Sicherheitsbeamter seien bei einem Schusswechsel getötet worden, als der Ägypter Schmuggler über die Grenze verfolgt habe. Israelischen Angaben zufolge gibt es in dem Gebiet zwar häufig Versuche des Drogenschmuggels. Allerdings liege die letzte bekannte Infiltration nach Israel etwa zehn Jahre zurück.