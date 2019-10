Es läuft nicht gut in diesen Tagen für den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu: Weder bei der Anhörung wegen der Korruptionsvorwürfe gegen ihn noch bei den Koalitionsverhandlungen. Auch in seiner Partei, dem rechtsnationalen Likud, wächst der Unmut.

Während sich die Abgeordneten der Knesset nach der Parlamentswahl am 17. September zur ersten Sitzung zusammenfanden, zeichnet sich weiter keine Koalitionsmehrheit ab. Avigdor Lieberman erteilte Netanjahu am Donnerstag bei ihrem ersten Treffen nach der Wahl eine Absage. Lieberman bleibt dabei: Er will mit seiner nationalistischen Partei Unser Haus Israel nicht einer Koalition angehören, in der ultraorthodoxe Parteien vertreten sind. Netanjahu hat jedoch einen Pakt mit den bisherigen Partnern, den ultraorthodoxen Parteien Schas und Vereinigtes Tora-Judentum sowie der Partei Neue Rechte, abgeschlossen. Nur gemeinsam wollen sie in eine Regierung eintreten.

Auch das zentristische Bündnis Blau-Weiß, das die Wahl mit einem Sitz Vorsprung gewonnen hat, will nur mit Netanjahus rechtsnationalem Likud, nicht aber mit den drei anderen Parteien eine Koalition bilden. Denn dann stünde Blau-Weiß gleich vier Koalitionspartnern gegenüber. Außerdem vertritt Blau-Weiß säkulare Positionen, die sich mit denen der ultraorthodoxen Parteien schwer vereinbaren lassen.

Der Likud nennt Jair Lapid, den Zweitplatzierten auf der blau-weißen Liste, als Schuldigen dafür, dass sich das Bündnis weiteren Verhandlungen verweigert. Lapid machte am Donnerstag jedenfalls den Weg für ein mögliches Hindernis bei einer Koalitionsbildung frei: Er besteht nicht auf der Einhaltung des Rotationsmodells. Lapid und Spitzenkandidat Benny Gantz hatten vereinbart, dass sie sich im Falle eines Wahlsieges die Amtszeit für den Premierminister teilen. Bei einer großen Koalition würden sich jedoch ein Vertreter des Likud mit jemandem von Blau-Weiß als Regierungschef abwechseln. Bei Blau-Weiß gilt Spitzenkandidat Gantz als gesetzt, der jedoch nicht mit jemandem in der Regierung sitzen will, "der sich einer schwerwiegenden Anklage stellen muss".

Damit ist Netanjahu gemeint. Am Mittwoch und Donnerstag begann im Justizministerium die Anhörung wegen der Korruptionsvorwürfe gegen ihn. Danach wird der Generalstaatsanwalt in den nächsten Wochen entscheiden, ob der Premierminister in bis zu drei Fällen wegen Betrugs, Bestechlichkeit und Untreue angeklagt wird.

Ein Dutzend Anwälte versuchte im Auftrag des Premierministers, die Vorwürfe zu entkräften. Sie brachten Hunderte von Seiten Dokumente mit, die sie als neu bewerteten, die Staatsanwälte jedoch als weitgehend bekannt einstuften. An den beiden ersten Tagen ging es um den Verdacht, dass Netanjahu als Kommunikationsminister dem Unternehmen Bezeq rechtliche Begünstigungen gewährt habe. Dessen Eigentümer soll im Ausmaß von mehreren Hundert Millionen US-Dollar profitiert haben. Im Gegenzug soll ein zum Konzern gehörendes Medium positiv über Netanjahu und seine Frau berichtet haben. In zwei weiteren Fällen, für die am Sonntag und Montag die Anhörung fortgesetzt wird, geht es um den Verdacht der Beeinflussung von Medien und um teure Geschenke befreundeter Milliardäre.

Regierungschef Netanjahu spricht von einer "Hexenjagd" auf ihn. Seine Forderung nach einer Liveübertragung der Anhörung im Fernsehen wies der Generalstaatsanwalt ab. Seine Anwälte teilten zum Auftakt der Anhörung außerdem mit, Netanjahu werde keinen Deal mit der Staatsanwaltschaft eingehen und auch kein Gnadengesuch stellen.

52 Prozent der Israelis sind laut einer Umfrage des Democracy Institutes ohnehin gegen eine Vereinbarung, wonach Netanjahu bei einem Schuldeingeständnis ohne Haftstrafe davonkommen könnte. Ihm drohen bei einer Anklage bis zu zehn Jahre Haft. Auch innerhalb der Likud-Partei gibt es bereits Stimmen, die für einen Rückzug Netanjahus plädieren. Dieses Rumoren vernimmt auch Netanjahu, der plant, parteiinterne Wahlen abzuhalten, um sich als Vorsitzender bestätigen zu lassen. Damit solle die "Illusion einer Rebellion, worauf andere Parteien hoffen", zerstreut werden, teilte ein Parteisprecher am Donnerstag mit. Nur Minuten nach dieser Meldung twitterte Netanjahus innerparteilicher Rivale, der ehemalige Bildungs- und Innenminister Gideon Saar: "Ich bin bereit."