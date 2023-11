Die israelische Armee hat Gaza-Stadt offenbar mit Bodentruppen umstellt. Die israelische Militärführung gab am Montag bekannt, dass die größte Stadt des Gazastreifens nun komplett eingekesselt worden sei. Die gesamte Küstenenklave wurde in eine Nord- und eine Südhälfte geteilt und so der Boden bereitet für einen entscheidenden Schlag gegen die in den Tunnels vermutete Hauptmacht der Hamas-Kämpfer.

Erklärtes Ziel der Armee ist es, dass die noch im Norden des Küstenstreifens verbliebene palästinensische Zivilbevölkerung nun sehr rasch in den Süden flüchtet. Nur dann könnten Israels Luftwaffe und Bodentruppen im Norden ohne das Risiko einer noch höheren Zahl weiterer ziviler Opfer operieren, um die Zehntausenden Hamas-Kämpfer in dem Tunnelsystem unter der Stadt auszuschalten und das weitverzweigte System an Gängen, Kommandobunkern, Waffenlagern und Munitionsfabriken unter der 750 000-Einwohner-Stadt komplett zu zerstören.

Detailansicht öffnen (Foto: SZ-Karte; Quelle: ISW)

Die israelische Armee geht nun mit aller Härte vor. Bei massiven Bombardements seien bis Montag innerhalb von 24 Stunden 450 Ziele aus der Luft, von Land und von See aus angegriffen worden, erklärte die Armee gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Die von der Hamas kontrollierten palästinensischen Gesundheitsbehörden sprachen von Dutzenden Toten allein bei diesen Angriffen. Die Gesamtzahl der palästinensischen Opfer seit Kriegsbeginn liege inzwischen bei mindestens 10 000, darunter sollen mehr als 4000 Kinder sein. Israel wiederum will bei den jüngsten Attacken einen Militärstützpunkt der Hamas-Miliz zerstört und wichtige Kommandeure der Terrorgruppe getötet haben.

Die israelische Armee wandte sich noch einmal an die palästinensische Bevölkerung. Über SMS, Flugblätter und den Kurznachrichtendienst X (vormals Twitter) wurden die Menschen zur Flucht aufgefordert. Es wurden Strecken benannt, die für einen bestimmten Zeitraum nicht beschossen würden. Offen ist, ob die Palästinenser diesen Zusicherungen trauen und ob die Hamas-Kämpfer die Bewohner gehen lassen. Den militanten Islamisten wird seit Kriegsbeginn vorgeworfen, Zivilisten an der Flucht zu hindern, um sie als menschliche Schutzschilde zu missbrauchen.

Die Armee will Tunnel offenbar sprengen oder fluten

Israelische Medien erklären das militärische Kalkül und das Vorgehen der Armee so: Der Ring um Gaza-Stadt werde immer enger werden. Dann müsse die in der Stadt vermutetet Hauptmacht der Hamas-Kämpfer aus den unterirdischen Schächten an die Oberfläche kommen und sich der israelischen Armee zum Kampf stellen. Andernfalls würden sie in den Tunneln sterben, wenn die Anlagen gesprengt oder geflutet würden. Israelische Medien verwiesen darauf, dass die Armee die Öffentlichkeit darauf einstimme, dass die Truppen irgendwann auch in Krankenhäuser eindringen müssten.

Israel wirft der Hamas vor, sogar unter Kliniken Kommandozentralen und Waffenlager zu unterhalten. Besonders häufig wird dies vom wichtigsten Klinikum im Gazastreifen behauptet, dem Schifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt. Angeblich befinden sich unter dem ausgedehnten Komplex eine Hamas-Kommandozentrale, Waffenlager und Wohnräume für die Hamas-Führer. Dem steht eine Instagram-Erklärung des norwegischen Mediziners Mads Gilbert gegenüber. Der umstrittene linke Politiker und Aktivist hat in den letzten 16 Jahren immer wieder im Schifa-Hospital gearbeitet. Er hat nun erklärt, er habe stets "freien Zugang zum gesamten Hospital" gehabt und ungehindert "fotografiert und gefilmt". Er habe in diesen 16 Jahren keine einzige Militäreinrichtung gesehen. In all diesen Jahren habe die israelische Regierung stets dieselben Vorwürfe erhoben, ohne Beweise vorzulegen.

Israel scheint keine umfassende Vorstellung vom Tunnelsystem zu haben

Das Tunnelsystem und alle anderen Bunkeranlagen und Waffenfabriken unter Gaza-Stadt und in anderen Teilen des Küstengebiets zu zerstören, ist Voraussetzung dafür, die Hamas militärisch und politisch zu vernichten, wie Israel es nach den Massakern vom 7. Oktober angekündigt hat. Die zu einem großen Teil ausbetonierten Tunnel sollen eine Gesamtlänge von 300 bis 500 Kilometern Länge haben und teils in bis zu 80 Meter Tiefe liegen. Im Norden scheinen weite Teile von Gaza-Stadt untergraben zu sein. Auch die israelische Armee scheint keine Vorstellung davon zu haben, welch weitverzweigtes System in den vergangenen zwei Jahrzehnten geschaffen worden ist. Das Tunnelsystem im Süden hingegen besteht offenbar vor allem aus Verbindungen nach Ägypten. Diese Schächte unterhalb der Grenze dienten lange der Versorgung mit zivilen Gütern, wurden dann aber immer wichtiger für die Versorgung mit Waffen und Munition.

Auch wenn ein Teil der Raketen und Granaten inzwischen in Gaza selbst produziert werden kann, dürfte ein guter Teil der Waffen oder zumindest ihrer Bestandteile wie Sprengstoff und Zünder weiter über die ägyptischen Tunnel in den Gazastreifen kommen. Möglich ist dies nur, weil die ägyptische Polizei entweder nicht in der Lage oder zu korrupt ist, den Tunnelbetrieb zu unterbrechen. So oder so müssten nach einer Zerstörung des Tunnels unter Gaza-Stadt und dem Nordteil anschließend auch die unterirdischen Gänge im Süden zerstört werden. Dafür müsste dann die Bevölkerung, insgesamt rund 2,3 Millionen Menschen, wieder weichen - zurück in den Norden oder zumindest vorübergehend über die ägyptische Grenze.