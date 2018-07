19. Juli 2018, 18:52 Uhr Israel Zeit der Patrioten

Ministerpräsident Netanjahu lobt seinen Gast aus Ungarn, den umstrittenen Premier Orbán, als "wahren Freund Israels". Offenbar versucht er, eine Achse mit nationalkonservativen Regierungschefs in Europa zu bilden.



Von A. Föderl-Schmid, P. Münch, Tel Aviv/Wien

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat den ungarischen Regierungschef Viktor Orbán als "wahren Freund Israels" bezeichnet. Mit den gleichen Worten hat der Politiker des rechtsgerichteten Likud Mitte Juni auch schon den österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz begrüßt, dessen ÖVP eine Koalition mit der FPÖ eingegangen ist. Netanjahu versucht offenkundig, eine Achse zu den nationalkonservativen Regierungschefs in Europa zu bilden.

Der israelische Premier strich Gemeinsamkeiten hervor: Orbán und er betrachteten die "Bedrohung durch den radikalen Islam" als eine mögliche Gefahr für Europa und die Welt. Er dankte Orbán auch für die Unterstützung Israels auf internationaler Bühne - gemeint war damit, dass Ungarn in der EU kritische Stellungnahmen gegenüber Israel blockiert hatte. Orbán hob die "exzellente persönliche Beziehung" zwischen ihm und Netanjahu hervor, die Basis der guten bilateralen Beziehungen sei - auch "weil beide Länder Patrioten als Führer haben". Wie auch bei Kurz ist kein Treffen mit Vertretern der palästinensischen Autonomiebehörde vorgesehen, aber ein Besuch an der Klagemauer.

Ungarns umstrittener Premier Orbán versichert, es gebe "null Toleranz für Antisemitismus"

Yair Lapid, Chef der Zukunftspartei, bezeichnete es als "Schande", dass Netanjahu einen Politiker empfange, der mit Miklós Horthy einen antisemitischen Politiker preise, "der mit den Nazis kollaboriert hat, die Juden in Ungarn zu vernichten". Er setzte hinzu: "Schande!"

Bei seinem Treffen mit Präsident Reuven Rivlin versicherte Orbán dagegen mit Verweis auf eine der größten jüdischen Gemeinschaften Europas in Ungarn: "Es gibt Null Toleranz für Antisemitismus." Rivlin erklärte ohne konkreten Bezug, Neofaschismus sei eine Bedrohung für die Welt.

Orbán hat sich wiederholt den Vorwurf des Antisemitismus eingehandelt mit Schmutzkampagnen gegen den US-Milliardär George Soros, der 1930 als Sohn ungarischer Juden in Budapest geboren worden war. Als im vorigen Sommer neben dem Dachverband der jüdischen Gemeinden in Ungarn auch der israelische Botschafter gegen eine Plakataktion protestierte, die Soros in Stürmer-Manier als finsteren Marionettenspieler zeigte, schickte Netanjahu vor einem Besuch in Budapest eine "Klarstellung" hinterher. Darin hieß es, es sei in Ordnung, Soros anzugreifen, weil der auch ein "Feind Israels" sei. Dort unterstützt Soros Organisationen, die Israels Besatzung und den Siedlungsbau kritisieren. Netanjahu hatte Soros auch vorgeworfen, eine Kampagne gegen seine Flüchtlingspolitik zu finanzieren, was dieser abstritt.