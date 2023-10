SZ Plus Der Kanzler in Israel : Wenn Worte nicht mehr reichen

Olaf Scholz hat nie Zweifel daran aufkommen lassen, dass er fest an der Seite Israels steht. Aber jetzt ist die Lage so ernst, dass routinierte Bekenntnisse nicht reichen. Die Frage ist also, was der Kanzler mitbringt, wenn er in Tel Aviv aus dem Regierungsflieger steigt.