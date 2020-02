Die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem hat sich für "unglückliche Fehler" in Kurzfilmen entschuldigt, die am 23. Januar beim Welt-Holocaust-Forum im Beisein von rund 50 Staatsgästen, darunter Präsident Frank-Walter Steinmeier, gezeigt wurden. Die Filme hätten nicht auf die Aufteilung Polens zwischen Nazi-Deutschland und der damaligen Sowjetunion im Jahr 1939 verwiesen, hieß es in der Erklärung. Die Karten hätten falsche Grenzverläufe zwischen Polen und den Nachbarländern gezeigt. Nach der Veranstaltung hatte Polen die Darstellung als "prorussisch" kritisiert. Polens Präsident Andrzej Duda war nicht zur Veranstaltung gekommen aus Protest, weil Russlands Präsident Wladimir Putin dort sprechen durfte.