Ausgerechnet an diesem Tag zog ein Sturm über Israel mit heftigen Regenschauern, der das öffentliche Leben beeinträchtigte. Beide Kandidaten, die sich am Donnerstag für den Parteivorsitz des rechtsnationalen Likud bewarben, nahmen auf die widrigen Wetterbedingungen Bezug: "Ich brauche einen Sturm voller Unterstützung für die Vorwahlen. Ich bitte euch, hinauszugehen", erklärte Benjamin Netanjahu in einer Videobotschaft, die er im Freien aufnahm. "Immense Kräfte, und nicht nur das Wetter, versuchen euch dazu zu bringen, zu Hause zu bleiben."

In dem 53-jährigen ehemaligen Bildungs- und Innenminister Gideon Saar hat der 70-jährige Ministerpräsident zum ersten Mal seit 14 Jahren einen ernst zu nehmenden innerparteilichen Herausforderer. Netanjahu ist angeschlagen, weil er in drei Fällen wegen Korruption angeklagt ist, und er nach zwei Wahlen damit gescheitert war, eine Regierung zu bilden. Saar warb vor der Stimmabgabe in einem Wahllokal im Zentrum Tel Avivs bei strömendem Regen für sich: "Trotz des schrecklichen Wetters: Geht raus und wählt mich. Ich bitte um euer Vertrauen. Gemeinsam können wir Veränderung bewirken. Wenn es diese Veränderungen nicht gibt, riskieren wir, dass es bald eine Regierung mit politischen Kontrahenten gibt."

Für Netanjahu war eine Wahlurne in seine Residenz nach Jerusalem gebracht worden, im ganzen Land waren 106 Wahllokale für die 116 048 stimmberechtigten Likud-Mitglieder geöffnet. Um eine geringe Wahlbeteiligung zu vermeiden, wurden die Öffnungszeiten bis 23 Uhr verlängert. Bis 15 Uhr lag die Beteiligung bei nur 18,5 Prozent. Vor einigen Wahllokalen war es in den Morgenstunden zu Debatten gekommen, weil Informationen im Umlauf waren, dass bereits ab 8 Uhr gewählt werden könne. Einige wurden weggeschickt mit dem Hinweis, sie seien in einem anderen Ort registriert und müssten dort ihre Stimme abgeben. Netanjahus Anhänger hatten durchgesetzt, dass die Likud-Mitglieder nur an jenem Ort, an dem ihre Parteimitgliedschaft eingetragen ist, zur Wahl gehen dürfen. Bei den Vorwahlen für die vergangenen Parlamentswahlen war ein Votum in jedem Wahllokal möglich gewesen.

Eine Wählerin, Sarah Harimi, wurde in Tel Aviv abgewiesen und ins benachbarte Rishon Lezion verwiesen, obwohl sie ihren Angaben zufolge dort nie gelebt hatte. Im Likud hieß es, man wisse von wenigen Fällen, bei denen es technische Schwierigkeiten gegeben hatte. Saars Kampagnen-Leitung sprach von "signifikanten Unregelmäßigkeiten" in mehreren Wahllokalen und klagte darüber, dass ihren Beobachtern der Zutritt verweigert worden sei.

Im Likud genießt Netanjahu auch nach den im November gegen ihn erhobenen Anklagen wegen Betrugs, Bestechlichkeit und Untreue starken Rückhalt, sodass mit seinem klaren Wahlsieg gerechnet wurde. Ein Votum von mehr als 30 Prozent für Saar gilt schon als Achtungserfolg. Netanjahu vermied eine direkte Konfrontation oder TV-Duelle, wie es Saar gefordert hatte. Es gab auch keinen Parteitag, bei dem sich die Kontrahenten den Delegierten gestellt hätten. Im Wahlhauptquartier des Likud in einem Hotelkomplex in Ramat Gan waren am Donnerstagnachmittag mehr Journalisten als Likud-Anhänger zu finden. Auf Monitoren sollten die Botschaften der politischen Rivalen übertragen und die Wahlergebnisse vorgestellt werden.

Netanjahu hatte bis zuletzt bei Kundgebungen um Stimmen gekämpft. Während einer Wahlkampfrede in Aschkelon am Mittwochabend wurde er von Sirenen unterbrochen und in einen Bunker gelotst. Zum zweiten Mal binnen sechzehn Wochen war der Regierungschef wegen eines Raketenangriffs militanter Palästinenser aus dem Gazastreifen gezwungen, Schutz zu suchen. Nach 15 Minuten kehrte Netanjahu zurück und erklärte: "Die Person, die beim letzten Mal eine Rakete abgefeuert hat, weilt nicht mehr unter uns. Die Person, die das jetzt gemacht hat, sollte damit beginnen, die Sachen zu packen." Er nahm damit Bezug auf die gezielte Tötung des Anführers des Islamischen Dschihad, Baha Abu al-Ata, durch israelische Soldaten im November. Als Vergeltung griff in der Nacht zum Donnerstag die israelische Armee Ziele der Hamas im Gazastreifen an.

Bewegung könnte in den Wahlkampf noch eine brisante juristische Entscheidung bringen: Am 31. Dezember will der Oberste Gerichtshof eine Anhörung darüber abhalten, ob Netanjahu als Angeklagter überhaupt noch eine Regierung bilden darf. Generalstaatsanwalt Avichai Mandelblit soll dazu seine Einschätzung abgeben, versucht dies aber zu vermeiden. Würden die Topjuristen verneinen, dass Netanjahu sich erneut um die Regierungsbildung bemühen darf, könnte dies das politische Aus für ihn noch vor der nächsten Parlamentswahl bedeuten, die für den 2. März angesetzt ist. Netanjahu griff das Oberste Gericht deshalb an und erklärte, nur das Volk könne den Anführer des Volkes bestimmen.