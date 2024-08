Krise im Nahen Osten:Israel startet Offensive im Westjordanland

Bei einer groß angelegten Offensive des israelischen Militärs im Westjordanland sind nach palästinensischen Angaben mindestens neun Menschen getötet worden. Die Angriffe hätten vor allem den Ortschaften Dschenin und Tulkarem gegolten, teilten die Gesundheitsbehörden im von der gemäßigten Fatah regierten Westjordanland am Mittwoch mit. Es ist der größte Einsatz der israelischen Armee dort seit Monaten. Ein Militärsprecher sagte, der Einsatz sei Folge des zuletzt starken Anstiegs militanter Aktivitäten.

Seit dem Überfall der radikalislamischen Hamas am 7. Oktober 2023 auf Israel, bei dem fast 1100 Israelis und 71 Ausländer ermordet und 251 Geiseln genommen wurden, und dem anschließenden Krieg zwischen Israel und der Terrororganisation im Gazastreifen haben auch die Zusammenstöße im Westjordanland massiv zugenommen. Israel hat seine Einsätze gegen militante Gruppen in dem im Osten an Jordanien grenzenden Palästinensergebiet seit geraumer Zeit verstärkt.

Immer öfter greifen jüdische Siedler zum Mittel der Selbstjustiz

Zugleich nehmen die massiven Übergriffe jüdischer Siedler auf Palästinenser erheblich zu – meist im Stil von Selbstjustiz. Israels Regierung, die so weit rechts steht wie keine vor ihr und der nationalistische und jüdisch-orthodoxe Parteien angehören, treibt trotz Gaza-Krieg und Spannungen die Siedlungspolitik im Westjordanland voran. International anerkannt ist der Bau solcher meist massiv gesicherter Siedlungen nicht.

Der Sprecher des israelischen Militärs, Nadaw Schoschani, erklärte, 2023 habe es in Tulkarem und Dschenin mehr als 150 Angriffe mit Schusswaffen und Sprengstoff gegeben. Das Militär sei davon ausgegangen, dass eine „unmittelbare Bedrohung“ für die Zivilbevölkerung bestehe. Der Einsatz sei Teil einer umfassenden Strategie zur Vereitelung von Angriffen gewesen. „Die Terrorgefahr in dieser Gegend ist nicht neu, sie hat nicht gestern begonnen und wird nicht morgen enden“, sagte er.

Zuvor hatte das Militär die Namen fünf palästinensischer Kämpfer veröffentlicht, die es am Montag im Flüchtlingslager Nur Schams im Westjordanland getötet habe. Die Kassam-Brigaden, also der militärische Teil der Hamas, der radikale Islamische Dschihad und die Fatah von Palästinenserpräsident Mahmud Abbas teilten in getrennten Erklärungen mit, ihre bewaffneten Kräfte würden gegen das Militär kämpfen.

In den betreffenden Gebieten im Westjordanland würden sie Sprengsätze gegen Militärfahrzeuge einsetzen. Der Islamische Dschihad erklärte zudem, Israel versuche, den Konflikt aus dem Gazastreifen ins Westjordanland zu tragen.