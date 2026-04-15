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Deutschland und Israel„Herr Bundeskanzler, die Zeiten, in denen Deutsche Juden vorschrieben, wo sie leben durften und wo nicht, sind vorbei“

Lesezeit: 3 Min.

Die rechtsextremen Minister Itamar Ben-Gvir und Bezalel Smotrich bringen die deutsche Regierung mit den Nazis in Verbindung.
Die rechtsextremen Minister Itamar Ben-Gvir und Bezalel Smotrich bringen die deutsche Regierung mit den Nazis in Verbindung. Abir Sultan/AP

Schon auf leise Kritik von Friedrich Merz an Israels Siedlungspolitik holt ein rechtsextremer Minister die Nazi-Keule heraus. Ein mäßigender Einfluss durch Diplomatie sieht anders aus.

Von Sina-Maria Schweikle, Berlin

Viel diplomatischer konnte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) seine Kritik kaum formulieren – und traf in Jerusalem offenbar dennoch einen empfindlichen Nerv. Das ist nach dem jüngsten Telefonat des Kanzlers mit Premierminister Benjamin Netanjahu am Montag deutlich geworden.

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