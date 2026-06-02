Israel hat nach Nabi Samuel nordöstlich von Jerusalem auch Land um das sogenannte Herodium südöstlich von Bethlehem enteignet. Die 32 Hektar um die von Herodes dem Großen errichtete Festungs- und Palastanlage sollen dem Erhalt und der Erschließung der Stätte dienen. Das erklärte die auch als Zivilverwaltung bezeichnete israelische Koordinationsstelle für Regierungsaktivitäten in den besetzten Gebieten (Cogat) laut der Zeitung Times of Israel vom Dienstag.

Gemäß den Oslo-Abkommen liegt das Herodium in den C-Gebieten des besetzten Westjordanlandes, die militärisch und zivil von Israel kontrolliert werden. Israel hatte die Stätte 1982 zum archäologischen Nationalpark erklärt. Die Behörde erklärt nun, die Enteignung erfolge in Übereinstimmung mit dem Gesetz und vor dem Hintergrund notwendiger Erhaltungsmaßnahmen, um Schäden an archäologischen Überresten von einzigartiger historischer und kultureller Bedeutung zu verhindern.

Zuletzt hatte Cogat mit einer ähnlichen Begründung in Nabi Samuel knapp elf Hektar Land einschließlich einer Moschee mit einer als Grab des Propheten Samuel verehrten Stätte enteignet. Es handelte sich um die erste Enteignung einer Heiligen Stätte in den besetzten palästinensischen Gebieten.

Israel plant neuen Gesetzentwurf zu antiken Stätten

Im November hatte Israel für Sebastia die laut der israelischen Organisation Peace Now mit 180 Hektar bislang „größte je verzeichnete Landenteignung für Altertümer“ angekündigt. Auch hier begründete der Staat den Schritt mit Erhalt und Entwicklung der dortigen archäologischen Stätte. Sebastia wird als das Samaria des Alten Testaments identifiziert, das ab 876 vor Christus unter König Omri die Hauptstadt des Nordreiches Israel war.

Gegenwärtig diskutiert Israels Parlament einen Gesetzentwurf, der eine zivile Kontrolle über antike Stätten im besetzten Westjordanland und in Gaza vorsieht, und zwar einschließlich von Stätten in den palästinensisch verwalteten sogenannten A-Gebieten. Kritiker sehen dies als einen weiteren Schritt in Richtung Annexion der besetzten Gebiete.