Der Ausgang der israelischen Parlamentswahlen vom 27. Oktober ist offiziell. Präsident Isaac Herzog hat am Mittwoch an seiner Residenz in Jerusalem die amtlichen Endergebnisse der Wahl vom Vorsitzenden des Zentralen Wahlausschusses, Richter Noam Sohlberg, entgegengenommen, wie sein Büro mitteilte. Sohlberg sagte zwar, dass bestimmte Verdachtsmomente im Zusammenhang mit Aspekten des Wahlprozesses untersucht würden – diese stellten aber weder die Wahl insgesamt infrage noch rechtfertigten sie eine Verzögerung der Bekanntgabe der Ergebnisse.

Der Inlandsgeheimdienst Schin Bet hatte dem Komitee nach Medienberichten zuvor mitgeteilt, es gebe Hinweise auf weitreichende ausländische Finanzierungs- und Einflussoperationen in Israel, hinter denen verdeckte oder feindliche Interessen stehen könnten und die nach bisherigem Ermittlungsstand Tausende Menschen oder noch mehr beträfen. Der genaue Umfang müsse aber noch weiter untersucht werden. Den Berichten zufolge betreffen die Vorwürfe Katar und die Türkei.

Bei den Wahlen kam das Regierungslager um Ministerpräsident Benjamin Netanjahu auf 53 Mandate, die jüdischen Oppositionsparteien kamen auf 48. Die beiden arabischen Parteien gewannen insgesamt 19 Sitze. Für eine absolute Mehrheit sind derzeit 61 Sitze erforderlich.

Am Mittwochnachmittag will Herzog mit den Koalitionskonsultationen beginnen. Dabei wird er auf eigenen Wunsch und entgegen langjähriger Praxis die Parteivertreter in aufsteigender Zahl der erzielten Mandate treffen, beginnend mit den mit je sechs Mandaten kleinsten Parteien, „Religiöser Zionismus“ des rechtsextremen bisherigen Finanzministers Bezalel Smotrich sowie der ultraorthodoxen „Schas“. Er mahnte die Parteivertreter dazu, eine weitere Wahlrunde zu verhindern. „In der gegenwärtigen Realität, in der es nach den Wahlen keinen klaren Sieger gibt, bitte ich um Einfallsreichtum und Kreativität, um Mut und guten Willen, damit der Staat Israel als Sieger hervorgeht“, so der Präsident.