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Israelischer MedienberichtNetanjahu soll Warnungen vor dem 7. Oktober ignoriert haben

Lesezeit: 3 Min.

Benjamin Netanjahu bestreitet alle Vorwürfe. Das Telefonat habe nie stattgefunden, teilt sein Büro mit.
Benjamin Netanjahu bestreitet alle Vorwürfe. Das Telefonat habe nie stattgefunden, teilt sein Büro mit.
Foto: Ilia Yefimovich/AFP

Laut der Zeitung „Haaretz“ wurde der israelische Ministerpräsident zehn Tage vor dem Angriff informiert, dass die Hamas ein „Erdbeben“ vorbereite. Handlungsbedarf habe er nicht gesehen. Netanjahu bestreitet das.

Von Kristiana Ludwig, Tel Aviv

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Eine Enthüllung der israelischen Tageszeitung Haaretz hat mitten im Wahlkampf erneut die Frage aufgeworfen, welche Verantwortung Ministerpräsident Benjamin Netanjahu für das Massaker am 7. Oktober 2023 trägt. Die Zeitung berichtet, Netanjahu sei im September, nur eineinhalb Wochen vor dem verheerenden Angriff, vom Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), Mohammed bin Zayed, am Telefon gewarnt worden.

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