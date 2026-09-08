Laut der Zeitung „Haaretz“ wurde der israelische Ministerpräsident zehn Tage vor dem Angriff informiert, dass die Hamas ein „Erdbeben“ vorbereite. Handlungsbedarf habe er nicht gesehen. Netanjahu bestreitet das.

Eine Enthüllung der israelischen Tageszeitung Haaretz hat mitten im Wahlkampf erneut die Frage aufgeworfen, welche Verantwortung Ministerpräsident Benjamin Netanjahu für das Massaker am 7. Oktober 2023 trägt. Die Zeitung berichtet, Netanjahu sei im September, nur eineinhalb Wochen vor dem verheerenden Angriff, vom Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), Mohammed bin Zayed, am Telefon gewarnt worden.