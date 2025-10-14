In Jerusalem lobt der US-Präsident Israels Premier als „großartig“ und spottet über dessen Anklage wegen Bestechlichkeit. Netanjahu will Trumps Popularität nutzen, um seine eigene Macht zu erhalten.

Sehr vieles, was Benjamin Netanjahu in der Knesset von Donald Trump hörte, dürfte ihm gefallen haben. „Ich möchte mich bei einem Mann mit außergewöhnlichem Mut und Patriotismus bedanken, dessen Partnerschaft diesen bedeutsamen Tag erst möglich gemacht hat“, sagte der US-Präsident in Jerusalem und bat den israelischen Premier, sich zu erheben. „Er ist nicht der einfachste Typ, aber genau das macht ihn ja so großartig“, schwärmte Trump und produzierte damit viel Material, das Netanjahus Berater sicher für die Werbespots im nächsten Wahlkampf verwenden werden.