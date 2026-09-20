Am vergangenen Mittwoch sah sich Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu veranlasst, das Land über ein neues Gesetzgebungsvorhaben zu informieren. Er tat es auf X, der Online-Plattform, per Videostatement. Ein Gesetz solle „jedem, der Soldaten der Israelischen Streitkräfte diffamiert, die Staatsbürgerschaft entziehen“, ein zweites solle solche Personen auch noch „finanziell treffen“ – indem der Schadenersatz wegen Verleumdung um das Zwanzigfache erhöht würde.

Netanjahu stimmte damit in eine Debatte um den Dokumentarfilm „Naza“ ein, der in Israel in der vergangenen Woche hohe Wellen geschlagen hatte. Die israelischen Regisseure Yuval Abraham und Rachel Szor hatten für ihren Film, der erstmals auf den Filmfestspielen in Venedig gezeigt wurde, anonymisierte Interviews mit israelischen Soldaten geführt. Diese sprachen über das Töten in Gaza, über den Einsatz von künstlicher Intelligenz bei der Auswahl menschlicher Ziele und über hohe „Kollateralschäden“, die dabei in Kauf genommen worden seien. „Naza“ ist der Ausdruck, den die israelische Armee für zivile Opfer nutzt. Die Armee hatte in dem Film geäußerte Vorwürfe, bei Tötungen einzelner Hamas-Mitglieder Hunderte Tote in Kauf genommen zu haben, zurückgewiesen und gedroht, die Macher zu verklagen.

Netanjahu zeigt sich „schockiert“ – nicht von den möglichen Taten der Soldaten, sondern von deren Offenlegung

Netanjahu, gegen den selbst ein Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs wegen möglicher Kriegsverbrechen in Gaza vorliegt, sprach nun in seinem Video davon, dass nicht nur die Doku, sondern auch frühere Kritik an der Armee „großen Schaden für Israel“ verursacht habe. Es handele sich dabei einerseits um die Aussage des Parteichefs der israelischen Demokraten, Jair Golan, der im vergangenen Jahr gesagt hatte: „Ein zurechnungsfähiges Land führt keinen Krieg gegen Zivilisten, tötet keine Babys als Hobby und setzt sich nicht zum Ziel, Bevölkerungsgruppen zu vertreiben.“ Andererseits habe auch ein Video, das wohl von der Militärstaatsanwältin geleakt wurde und die Vergewaltigung eines Palästinensers in einem Militärgefängnis zeigen soll, dem Staat geschadet. „Wir sind alle von diesen drei Vorfällen schockiert“, sagte Netanjahu – und meinte damit nicht mögliche Taten der Soldaten, sondern die öffentliche Kritik daran.

Benjamin Netanjahu dieser Tage auf einer Parteiveranstaltung in Tel Aviv. Foto: Ariel Schalit/AP/dpa

In Israel herrscht Wahlkampf. Ende Oktober will Benjamin Netanjahu wiedergewählt werden, und eine Verteidigung des Militärs trifft bei vielen Israelis einen Nerv. Die Armee ist in der Bevölkerung verankert, Vorwürfe gegen Soldaten sind unpopulär. Auch wenn der harte Umgang mit Journalisten und Kritikern im Ausland auf Irritationen stößt, wenn Menschenrechtsorganisationen auf die Meinungsfreiheit pochen – die Dokumentarfilmer hart anzugehen, hilft Netanjahu und auch einigen seiner Konkurrenten, sich zu profilieren.

Rund fünf Wochen vor der Wahl stehen sich in Israel zwei politische Blöcke gegenüber, die je nach Umfrage nur wenige Sitze in der Knesset auseinanderliegen. Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Auf Netanjahus Seite stehen die teils rechtsextremen und ultrareligiösen Parteien seiner aktuellen Regierung sowie unter anderem die neu gegründete ultrarechte Partei des ehemaligen Armeegenerals Ofer Winter.

Als Winter vor wenigen Wochen in den Wahlkampf eintrat und gleich die „freiwillige Ausreise“ von Palästinensern aus Gaza forderte, was vor allem den Vorstellungen rechtsextremer Siedler entspricht, wurde er in der israelischen Öffentlichkeit als politischer Shootingstar gesehen. Er ordnete sich in Netanjahus Lager ein. Doch nach aktuellen Umfragen sinken seine Zustimmungswerte wieder. Sollte Winter den Einzug ins Parlament verpassen, könnte dies auch Netanjahu den Wahlsieg kosten. Auf einer Wahlkampfveranstaltung seiner Partei Likud am Donnerstag griff Netanjahu daher Winter an: Er warf ihm vor, Wählerstimmen an die Gegner zu übergeben und „den rechten Block zu Fall zu bringen“, so zitierte ihn die Times of Israel.

Den arabischen Parteien könnten bei der Wahl eine entscheidende Rolle zufallen

Ohnehin steht Netanjahu nach Enthüllungen über mögliche Warnungen vor dem Massaker der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas am 7. Oktober 2023 unter Druck. Journalisten berichteten, dass er sowohl vor konkreten Angriffsplänen als auch vor dem Umstand gewarnt worden sei, dass nach Gaza transferiertes Geld zur Aufrüstung der Hamas beigetragen habe. Netanjahu bestreitet alle Vorwürfe.

Auf der anderen Seite stehen die Oppositionsparteien. Dort führt der frühere Stabschef der Armee, Gadi Eisenkot, seit Längerem die Umfragen an. Seine Gegner werfen ihm vor allem vor, mit der arabischen Partei unter dem arabischen Israeli Mansour Abbas koalieren zu wollen – was Eisenkot zuletzt vehement bestritt. Denn sowohl in seinem eigenen Lager als auch in der Wählerschaft von Netanjahu gibt es gegenüber arabischen Parteien große Vorbehalte. Daran ändert auch wenig, dass Abbas zuletzt den jüdischen Politiker und ehemaligen Polizeibeamten Joav Segalovitz auf den zweiten Platz seiner Parteiliste gesetzt hatte – ein in der israelischen Politik nie dagewesenes Manöver.

In den TV-Sendungen und Zeitungen sind die zahlreichen israelischen Parteien weiterhin in drei Blöcke unterteilt: Neben Netanjahu und der Opposition werden die arabischen Parteien getrennt aufgeführt, als seien sie nicht ausschlaggebend. Dabei könnte gerade ihnen bei einem knappen Ergebnis eine wichtige Rolle zufallen. Eine Koalition mit Mansour Abbas könnte Eisenkot entscheidende Sitze sichern, um eine Regierung zu bilden. Immerhin liegt der Anteil arabischer Israelis an der Gesamtbevölkerung bei mehr als 20 Prozent.

Auch sonst gibt es innerhalb des Oppositionslagers Unstimmigkeiten. Denn andere Parteivorsitzende wie der ehemalige Ministerpräsident Naftali Bennett oder der ehemalige Außenminister Avigdor Lieberman sehen sich selbst im Fall eines Sieges ebenfalls als Nachfolger Netanjahus. Lediglich in ihrer Kritik an den Filmemachern von „Naza“ sind sie sich auch in der Opposition einig. Lieberman nannte die Regisseure „Israel-Hasser“, Bennett sprach Berichten zufolge von einer antisemitischen Ritualmordlegende, die der Film propagiere. Filmemacher Yuval Abraham verteidigte seine Dokumentation. Er fühle sich in Israel zu Hause: „Natürlich habe ich Angst, dass ich nicht zurückkehren können werde“, sagte er.