Gadi Eizenkot weiß wie schnell es wieder vorbei sein kann. Der ehemalige Armeechef war mehrere Jahre Teil der zentristischen Partei von Benny Gantz. Er hat den kometenhaften Aufstieg von Gantz vor acht Jahren erlebt. Und seinen Absturz, nachdem der charismatische Politiker kurz hintereinander sowohl unter Benjamin Netanjahu als auch unter seinem Gegner Naftali Bennett als Minister gedient hatte. Gantz war eine Projektionsfläche für viele Israelis, die eine Alternative zu Netanjahu suchten. Doch am Ende war sich niemand mehr so sicher, wofür Benny Gantz eigentlich steht.