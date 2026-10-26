In der Nacht auf Montag hat US-Präsident Donald Trump eine „Unterstützungserklärung“ für den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu in den sozialen Medien abgegeben. „Wenn Sie zur Wahl gehen, denken Sie bitte daran, dass Bibi ein herausragender, kämpferischer Ministerpräsident war!“, schreibt er. Netanjahu hat die Liebeserklärung des US-Präsidenten sofort auf Instagram geteilt und bereits Zehntausende Herzchen gesammelt.

Eine Unterstützung wie diese war aus Deutschland in den vergangenen Wochen nicht zu vernehmen, und es wird sie wohl auch nach der Wahl am Dienstag nicht geben. Denn egal, wer in Jerusalem das Rennen macht: Berlin steht vor der Frage, ob und wie es seinen Umgang mit Israel neu justieren kann. Die vergangenen drei Jahre haben schließlich gezeigt, wie eng der diplomatische Spielraum inzwischen geworden ist: zwischen dem Anspruch, Israels Sicherheit als Staatsräson zu vertreten, und dem wachsenden internationalen Druck, sich klar zum humanitären Völkerrecht zu bekennen.

Die Bundesregierung sieht sich auf israelische Rüstungsgüter angewiesen

Seit dem Überfall der Hamas am 7. Oktober 2023 steht die Bundesregierung nahezu unerschütterlich an der Seite Israels – auch während des Krieges im Gazastreifen, dem mehr als 70 000 Menschen zum Opfer gefallen sind. Diese Haltung hat Deutschland international Glaubwürdigkeit gekostet und wohl auch den erhofften Sitz im UN-Sicherheitsrat. Selbst der zeitweise Exportstopp für bestimmte Rüstungsgüter änderte daran nichts und verärgerte Israel. Netanjahu warf Deutschland vor, mit dem Waffenembargo den Terrorismus der Islamisten zu belohnen.

Die deutsche Solidarität schloss Kritik nicht aus, langfristig wirkende Konsequenzen aber gab es nicht. Immer wieder kritisierte die Bundesregierung die fortschreitende Annexion des Westjordanlands unter der rechtsextremen Koalition. Sie mahnte, den völkerrechtswidrigen Siedlungsbau zu stoppen. Zugleich aber verhinderte sie im Sommer eine Initiative verschiedener EU-Außenminister für Handelsbeschränkungen bei Siedlungswaren. Als der rechtsextreme israelische Minister Itamar Ben-Gvir mit menschenverachtenden Äußerungen über die Zivilbevölkerung in Gaza für Empörung sorgte, verurteilte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) die Aussage scharf. Doch schloss er sich Einreiseverboten, wie sie andere europäische Staaten verhängten, nicht an.

Stattdessen setzte Außenminister Johann Wadephul (CDU) regelmäßig auf Dialog. Gebracht hat das bislang wenig. Das Muster ist dabei stets dasselbe. Verbale Kritik: ja. Politischer Druck bis hin zu Sanktionen: nein. Eine Kehrtwende ist schon aufgrund der deutschen Geschichte undenkbar. Auch deshalb, weil Deutschland sich das aktuell kaum leisten kann. Schließlich sieht sich die Bundesregierung aufgrund der russischen Bedrohung auf israelische Rüstungsgüter angewiesen, wie etwa auf das Raketenabwehrsystem Arrow 3.

In Umfragen führt die israelische Opposition

Umso gespannter blickt Berlin nun auf den Ausgang der Wahl. Premier Netanjahu hat weiterhin großen Rückhalt in der Bevölkerung. Allerdings hat den inzwischen auch Gadi Eisenkot, ein ehemaliger Generalstabschef und der Gründer der Partei Yashar. Er führt in aktuellen Umfragen. Deshalb liegen auf ihm viele Hoffnungen. Er fordert eine unabhängige Untersuchung zum 7. Oktober. Aber ein grundsätzlicher Richtungswechsel ist auch mit ihm nicht zu erwarten. Eisenkot hat sich gegen einen palästinensischen Staat ausgesprochen und beim Umgang mit Gaza allenfalls mehr Diplomatie angekündigt.

Wie schwer es der Bundesregierung fällt, den Umgang mit Israel auszutarieren, zeigt auch eine Kleine Anfrage der Grünen, die der Süddeutschen Zeitung vorliegt. Auf die Frage, wie das Entwicklungsministerium im unter israelischer Besatzung stehenden Westjordanland „bessere Lebensbedingungen und umfassende Entwicklungsperspektiven für die Menschen vor Ort“ schaffen wolle, antwortet die Regierung allgemein, ihr Engagement diene dazu, die Lebensbedingungen zu verbessern, „Entwicklungsperspektiven zu schaffen und zum Aufbau eines zukünftigen palästinensischen Staates beizutragen“. Dem stünden aber „Einfuhrbeschränkungen sowie eingeschränkte Zugänge und Bewegungsfreiräume, Gewalt extremistischer israelischer Siedler sowie Schritte hin zu einer De-facto-Annexion des Westjordanlandes durch die israelische Regierung“ entgegen.

Die Grünen-Abgeordnete Schahina Gambir findet es bemerkenswert, wie klar die Regierung die Missstände in ihrer Antwort benenne und wie wenig daraus folge. „Während über Frieden und Wiederaufbau gesprochen wird, treibt Israel die schleichende Annexion voran.“ Sie werde die Bundesregierung daran messen, ob sie klare Erwartungen an Jerusalem formuliere und den Vereinten Nationen den Rücken stärke: „Statt weiterer leerer Appelle braucht Deutschland eine klare Haltung im Nahostkonflikt.“