Das Ergebnis sei ein „kompletter Vertrauensentzug für Netanjahu und seine 7.-Oktober-Regierung“. So ruft es Eisenkot am Dienstagabend in die jubelnde Menge seiner Anhänger. Richtig ist: Die jetzige Koalition von Israels Premierminister Benjamin Netanjahu wird in der nächsten Knesset wohl keine Mehrheit haben. Aber: Eisenkot und seine Partner auch nicht. Zumindest nicht ohne Weiteres. Am Dienstagabend, als Eisenkot seinen Regierungsauftrag von der Bühne seiner Wahlparty ausgerufen hatte, lag sein Bündnis in den Hochrechnungen noch vor Netanjahus Regierungsblock. Mittlerweile sind fast die Hälfte der Stimmen ausgezählt und das Verhältnis hat sich gedreht. Bis das endgültige Ergebnis feststeht, kann es noch Tage dauern.