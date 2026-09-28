Der Wahlausschuss in Jerusalem hat auf Antrag der Regierung sämtliche arabischen Parteien von der Wahl am 27. Oktober ausgeschlossen. Sie klagen nun dagegen, ihre Aussichten sind gut.

Rund einen Monat vor der Wahl in Israel am 27. Oktober hat der Zentrale Wahlausschuss sämtliche arabischen Parteien von der Abstimmung ausgeschlossen. Am Mittwoch hatte das Komitee mit 18 zu 5 Stimmen gegen die von Mansur Abbas geführte Raam-Partei sowie gegen die gemeinsame Liste von Chadasch, Taal und Balad gestimmt. Auch zwei einzelne Politiker wurden disqualifiziert.