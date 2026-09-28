Zum Hauptinhalt springen

Vor der Parlamentswahl im OktoberIn Israel kämpfen arabische Parteien um ihre Zulassung zur Wahl

Lesezeit: 3 Min.

Mansur Abbas, Chef der arabisch-israelischen Raam-Partei, wehrt sich vor Gericht gegen den Ausschluss von der Parlamentswahl.
Mansur Abbas, Chef der arabisch-israelischen Raam-Partei, wehrt sich vor Gericht gegen den Ausschluss von der Parlamentswahl.
JALAA MAREY/AFP

Der Wahlausschuss in Jerusalem hat auf Antrag der Regierung sämtliche arabischen Parteien von der Wahl am 27. Oktober ausgeschlossen. Sie klagen nun dagegen, ihre Aussichten sind gut.

Von Kristiana Ludwig, Tel Aviv

SZ bei Google bevorzugen

Rund einen Monat vor der Wahl in Israel am 27. Oktober hat der Zentrale Wahlausschuss sämtliche arabischen Parteien von der Abstimmung ausgeschlossen. Am Mittwoch hatte das Komitee mit 18 zu 5 Stimmen gegen die von Mansur Abbas geführte Raam-Partei sowie gegen die gemeinsame Liste von Chadasch, Taal und Balad gestimmt. Auch zwei einzelne Politiker wurden disqualifiziert.

Zur SZ-Startseite

Vereinte Nationen
:Netanjahu und die „größte Lüge des Jahrhunderts“

Wenige Wochen vor der Wahl in Israel spricht Benjamin Netanjahu vor den Vereinten Nationen – und wähnt sich in einem „Krieg um die Wahrheit“.

Von Kristiana Ludwig und Sina-Maria Schweikle

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite