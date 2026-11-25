Der Chef der Jaschar-Partei spricht mit allen außer den arabischen Parteien, sogar mit seinem größten Widersacher. Bisher ohne Erfolg. Die Zeit spielt für den bisherigen Ministerpräsidenten Netanjahu.

Ein Monat ist vergangen, seit in Israel gewählt wurde und noch immer ist offen, wer das Land in Zukunft regiert. Der ehemalige Armeechef Gadi Eisenkot war als stärkster Herausforderer gegen Ministerpräsident Benjamin Netanjahu angetreten, doch sein Lager erreichte keine Mehrheit. Es erlangte nicht einmal mehr Stimmen als Netanjahus rechter Parteienblock – das Land steht vor einem Patt. Dennoch erhielt Eisenkot Anfang November den Auftrag von Staatspräsident Jitzchak Herzog, eine Regierung zu bilden. Denn nicht nur seine Unterstützer, sondern auch Abgeordnete arabischer Parteien, die historisch stark aus der Wahl hervorgegangen waren, hatten sich für Eisenkot anstelle von Netanjahu ausgesprochen.