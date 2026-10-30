Zum Hauptinhalt springen

Naher OstenWie geht es jetzt weiter in Israel? Mit Meron Mendel

sz, imago
  • Nach der Wahl in Israel steht das Land vor einem Patt. Weder Benjamin Netanjahu mit seiner bisherigen Koalition noch sein Herausforderer Gadi Eisenkot erreicht eine Regierungsmehrheit. Dadurch könnten die arabischen Parteien, die knapp 20 Prozent der Sitze erreichen könnten, das Zünglein an der Waage werden.
  • Meron Mendel, Leiter der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt, sieht die höhere Wahlbeteiligung der arabischen Minderheit als einzigen Lichtblick. Einen Friedensprozess hält er nur mit den „richtigen Leuten am Steuer“ für realistisch. Netanjahu, so Mendel, brauche nur wenige Überläufer, um eine Regierung zu bilden, und werde dafür alles tun.
Von der Redaktion überprüft

Diese Zusammenfassung wurde mit der Unterstützung einer generativen künstlichen Intelligenz erstellt. Lesen Sie mehr über unseren Umgang mit KI.

Fanden Sie diese Zusammenfassung hilfreich?
Mehr Feedback geben

Netanjahu bleibt im Spiel, die arabischen Parteien könnten das Zünglein an der Waage sein. Nach der Wahl in Israel hat der Direktor der Bildungsstätte Anne Frank eine klare Prognose.

Podcast von Ronen Steinke

SZ bei Google bevorzugen

Israel steht vor einem Patt. Benjamin Netanjahu hat mit seiner Koalition die Mehrheit verloren, sein Herausforderer Gadi Eisenkot kommt aber ebenfalls nicht allein auf eine Regierungsmehrheit.

Meron Mendel, der die Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt leitet und in Israel aufgewachsen ist, war am Wahltag um 6 Uhr auf den Beinen, um Beduinen von abgelegenen Gebieten zu Wahllokalen zu fahren. Im Gespräch mit Ronen Steinke am Morgen danach erzählt Mendel: Für ihn sei die gestiegene Wahlbeteiligung der arabischen Minderheit der einzige Lichtblick. Abgesehen davon ist sein Ausblick düster.

Netanjahu braucht nicht viele. Er braucht sechs, sieben, acht Überläufer, und dann hat er eine Regierung. Dafür wird er alles tun.
Meron Mendel im Gespräch mit Ronen Steinke.

Jeden zweiten Freitag erscheint eine Folge von „Ronen Steinke“. Alle Folgen jetzt mit SZ Plus hören auf SZ.de oder auf Spotify.

Host: Ronen Steinke
Redaktion: Annabell Burkhardt
Produktion: Carolin Lenk

Sie erreichen die Redaktion dieses Podcasts unter podcast@sz.de – wir freuen uns über Anregungen, Lob oder Kritik.

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

MeinungSachbuch
:Gebrauchsanweisung zur Israel-Debatte

SZ PlusVon Ronen Steinke
Portrait undefined Ronen Steinke

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite