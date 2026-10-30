Israel steht vor einem Patt. Benjamin Netanjahu hat mit seiner Koalition die Mehrheit verloren, sein Herausforderer Gadi Eisenkot kommt aber ebenfalls nicht allein auf eine Regierungsmehrheit.

Meron Mendel, der die Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt leitet und in Israel aufgewachsen ist, war am Wahltag um 6 Uhr auf den Beinen, um Beduinen von abgelegenen Gebieten zu Wahllokalen zu fahren. Im Gespräch mit Ronen Steinke am Morgen danach erzählt Mendel: Für ihn sei die gestiegene Wahlbeteiligung der arabischen Minderheit der einzige Lichtblick. Abgesehen davon ist sein Ausblick düster.

Netanjahu braucht nicht viele. Er braucht sechs, sieben, acht Überläufer, und dann hat er eine Regierung. Dafür wird er alles tun. Meron Mendel im Gespräch mit Ronen Steinke.

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Host: Ronen Steinke

Redaktion: Annabell Burkhardt

Produktion: Carolin Lenk

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