Während es dem Herausforderer Gadi Eisenkot gelingt, immer mehr Parteien hinter sich zu versammeln, zieht Israels Premierminister die Wahlergebnisse in Zweifel. Er stützt seine Behauptung auf zwei Vorgänge.

Theoretisch hätte er sie jetzt, die Mehrheit. Am Donnerstagnachmittag gab auch die Vereinte Liste, also die zweite und größere der arabischen Parteien in Israel, bekannt, den Oppositionspolitiker Gadi Eisenkot als Premierminister unterstützen zu wollen. Zuvor hatte sich bereits die islamisch-konservative Ra’am zu Eisenkot bekannt. Dieser hätte damit rechnerisch genug Mandate, um sich im israelischen Parlament zum Premierminister wählen zu lassen. Praktisch erwarten ihn allerdings weiterhin zähe Verhandlungen.