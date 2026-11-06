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Israel nach der WahlNetanjahu macht den Trump

Lesezeit: 3 Min.

Hier dürfte ihm schon klar gewesen sein, dass ihm schwierige Wochen bevorstehen: Benjamin Netanjahu am Wahlabend, dem 28. Oktober.
Hier dürfte ihm schon klar gewesen sein, dass ihm schwierige Wochen bevorstehen: Benjamin Netanjahu am Wahlabend, dem 28. Oktober.
IMAGO/Saeed Qaq/IMAGO/JNA Press

Während es dem Herausforderer Gadi Eisenkot gelingt, immer mehr Parteien hinter sich zu versammeln, zieht Israels Premierminister die Wahlergebnisse in Zweifel. Er stützt seine Behauptung auf zwei Vorgänge.

Von Leonard Scharfenberg

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Theoretisch hätte er sie jetzt, die Mehrheit. Am Donnerstagnachmittag gab auch die Vereinte Liste, also die zweite und größere der arabischen Parteien in Israel, bekannt, den Oppositionspolitiker Gadi Eisenkot als Premierminister unterstützen zu wollen. Zuvor hatte sich bereits die islamisch-konservative Ra’am zu Eisenkot bekannt. Dieser hätte damit rechnerisch genug Mandate, um sich im israelischen Parlament zum Premierminister wählen zu lassen. Praktisch erwarten ihn allerdings weiterhin zähe Verhandlungen.

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