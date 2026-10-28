In einer Wahlnacht, in der entschieden werden sollte, wer in Zukunft den Staat Israel regiert und vor allem, ob Benjamin Netanjahu nach fast zwei Jahrzehnten als Ministerpräsident abtreten muss, da wusste bis in die frühen Morgenstunden niemand so recht, ob man jetzt feiern sollte oder nicht.

Eine halbe Stunde nachdem um 22 Uhr Ortszeit die Wahllokale geschlossen hatten, als die israelischen Fernsehsender erste Prognosen zeigten, versendete der ehemalige Armeechef Gadi Eisenkot ein Statement: Sollten sich die Zahlen bestätigen, dann werde er „unverzüglich handeln“ und „so schnell wie möglich eine zionistische Regierung bilden“. Zu dem Zeitpunkt lag sein Oppositionslager drei Sitze vor Netanjahus Block. Knapp drei Stunden betrat er zu treibenden Bässen eine Bühne auf seiner Wahlparty in Tel Aviv. „Wir haben Geschichte geschrieben!“, rief er in den Saal, in dem Mitglieder seiner Partei Jaschar blau-weiße Landesfahnen schwenkten. Er wolle jetzt „alle Israelis repräsentieren“. Doch als er die Party verließ, da sahen ihn schon zwei von vier Fernsehsendern gar nicht mehr in der Führung, sondern gleichauf mit Netanjahus Block.

Um 3 Uhr morgens trat dann Netanjahu vor die Mikrofone, strahlend, singend. Er sprach darüber, wie er in seinen zurückliegenden Regierungsjahren Kriege geführt habe, die „das Gesicht des Nahen Ostens“ verändert hätten. Wie er jetzt auch noch gegen Iran kämpfen werde, dessen Regime Israel vernichten wolle. Dank des US-Präsidenten Donald Trump gebe es nun eine „historische Gelegenheit, die existenzielle Bedrohung durch Iran ein für alle Mal zu beseitigen“, sagte er. Und dass auch er nun eine „starke, rechte, nationale Regierung bilden“ wolle.

Am Morgen nach der Wahl liegt das Lager von Benjamin Netanjahu in verschiedenen Hochrechnungen mal gleichauf mit der Opposition, mal vor ihr. Zwei Fernsehsender prognostizieren eine Pattsituation bei 51 Stimmen, ein dritter rechnet Netanjahus Block drei Stimmen mehr zu als jenem Eisenkots. Nur der rechtspopulistische Kanal 14 sieht Netanjahu mit klarem Abstand vorn – dies allerdings auch schon seit den allerersten Hochrechnungen am Dienstagabend. Und noch längst sind nicht alle Wahlzettel ausgezählt. Offizielle Ergebnisse werden erst in den kommenden Tagen erwarten. Sicher lässt sich aber sagen, dass bislang weder Eisenkot noch Netanjahu ohne Weiteres eine Regierung bilden könnten. Denn beide Lager haben die Mehrheit verfehlt. Diese ist erst mit 61 Sitzen in der Knesset erreicht.

Es ist ein ganz anderer Parteienblock, der in dieser Wahl Geschichte geschrieben hat: die Vertreter der arabischen Minderheit in Israel. Rund ein Fünftel der Israelis haben palästinensische Wurzeln. Jetzt spiegelt sich diese Bevölkerungsstruktur auch erstmals in den Wahlergebnissen wider. Arabische Parteien holten den Prognosen am Morgen zufolge rund 18 Sitze. Am Abend sagte Mansur Abbas, der Vorsitzende der arabischen Partei Raam, welche am Morgen bei sieben Sitzen steht, dass sich die arabische Gesellschaft dafür entschieden habe, ihre Staatsbürgerschaft aktiv wahrzunehmen; und dass sie beschlossen habe, das demokratische Instrument der Wahl zu nutzen, statt sich „der Verzweiflung und Frustration hinzugeben“. Arabische Israelis waren vor allem seit dem Massaker der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas am 7. Oktober 2023 in Israel Anfeindungen ausgesetzt, arabisch geprägte Städte wurden von Netanjahus Regierung vernachlässigt. Noch in der Wahlnacht nannte Netanjahu die arabischen Bündnisse „antizionistische Parteien, die stolz darauf sind, den Staat zu beseitigen“.

Man wolle jetzt Teil einer Koalition sein, erklärte dagegen Abbas’ jüdischer Parteikollege Joav Segalovitz. Doch das ist eine komplizierte Forderung. Denn auch im Oppositionslager herrschen teils große Vorbehalte gegenüber arabischen Politikern. An der Auseinandersetzung darüber, ob man mit den Arabern eine Vereinbarung findet, könnte das Oppositionsbündnis zerbrechen.

Dass Netanjahus rechter Block auf die arabischen Parteien zugeht, um sich die Mehrheit zu sichern, liegt noch ferner. Aber er könnte versuchen, Oppositionsparteien oder gar einzelne Oppositionspolitiker anzusprechen, um die Lücke bis zur Mehrheit zu schließen. Gadi Eisenkot hatte während des Wahlkampfs gesagt, er würde mit Netanjahu nie in irgendeine Art von Bündnis treten. Andere Parteien hatten dies nicht in dieser Deutlichkeit ausgeschlossen.

Welche Oppositionspartei könnte bereit sein, mit den Arabern zu reden? Das ist die wichtige Frage

Und so drehten sich die Debatten in der Wahlnacht eigentlich nur um die eine Frage: Welche Oppositionspartei könnte bereit sein, mit den Arabern zu reden – und wer könnte schon mit einer Rolle in einer neuen Netanjahu-Regierung liebäugeln? Reporter des Fernsehsenders Kanal 11 konnten von der Wahlparty der Partei Jisrael Beitenu berichten, deren Vorsitzender Avigdor Liberman früher verschiedene Ministerposten bekleidet hatte, dass sich unter den Anhängern eine gewisse Offenheit für Gespräch mit den arabischen Parteien abzeichne; dies wolle aber natürlich niemand offen sagen. Liberman selbst ging auf solche Überlegungen gar nicht erst ein. Man müsse auf die Stimmen der Soldaten warten, die in den Einsatzgebieten ihre Wahlzettel ausgefüllt hatten. Sie würden sicher die Zahlen für die Opposition noch verbessern, mutmaßte er.

Der Vorsitzende der liberalen Demokraten, Jair Golan, sprach sich dagegen offen für Verhandlungen mit arabischen Politikern aus. Jeder Tag, an dem in Israel nun keine Regierung gebildet werde, sei eine Gefahr, erklärte er in seiner Rede am frühen Wahlabend. Denn dann könnte Netanjahu, der vorerst geschäftsführend im Amt bleibt, einen Krieg anzetteln. Golan war Berichten zufolge am Wahltag einem Messerangriff entgangen.

Tatsächlich hatte es vor den Wahlen Medienberichte darüber gegeben, dass Netanjahu nach den Kongresswahlen in den USA, die in der kommenden Woche anstehen, zusammen mit Trump einen neuen Irankrieg beginnen könnte. Auch Netanjahu selbst sprach in seiner nächtlichen Rede ausführlich über die Möglichkeit eines neuen Angriffs. „Iran ist so schwach wie nie zuvor, Israel ist so stark wie nie“, sagte er. Solange er weiterregiert, könnte er neue Luftschläge befehlen – und zugleich auf eine stabile Regierung pochen. Dann vermutlich unter seiner Führung.