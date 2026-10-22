Der US-Präsident möchte, dass die Israelis Benjamin Netanjahu wählen. Ob das dem angeschlagenen Premier hilft? Die Umfragen sehen Widersacher Gadi Eisenkot vorn. Aber nur knapp.

Manche Freundschaften sind bekanntlich wichtiger als andere. Und wenn sich Benjamin Netanjahu so umschaut, dann gibt es für ihn wohl nur den einen Freund, dessen Meinung gerade mehr bedeutet als die jedes anderen: Donald Trump. Als der US-Präsident vor knapp zwei Jahren wiedergewählt wurde, gratulierte ihm Netanjahu überschwänglich zum „größten Comeback der Geschichte“. Seine Nachricht an ihn unterschrieb er mit: „In wahrer Freundschaft“.