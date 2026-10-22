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Parlamentswahl am 27. OktoberIsrael wählt – und Trump empfiehlt

Lesezeit: 4 Min.

US-Präsident Trump und Israels Ministerpräsident Netanjahu (Mitte) treten gern als Buddies auf – wie hier im Oktober 2023 in Tel Aviv. Hinter den Kulissen herrschte aber oft Streit.
US-Präsident Trump und Israels Ministerpräsident Netanjahu (Mitte) treten gern als Buddies auf – wie hier im Oktober 2023 in Tel Aviv. Hinter den Kulissen herrschte aber oft Streit.
Chip Somodevilla/Getty

Der US-Präsident möchte, dass die Israelis Benjamin Netanjahu wählen. Ob das dem angeschlagenen Premier hilft? Die Umfragen sehen Widersacher Gadi Eisenkot vorn. Aber nur knapp.

Von Kristiana Ludwig, Tel Aviv

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Manche Freundschaften sind bekanntlich wichtiger als andere. Und wenn sich Benjamin Netanjahu so umschaut, dann gibt es für ihn wohl nur den einen Freund, dessen Meinung gerade mehr bedeutet als die jedes anderen: Donald Trump. Als der US-Präsident vor knapp zwei Jahren wiedergewählt wurde, gratulierte ihm Netanjahu überschwänglich zum „größten Comeback der Geschichte“. Seine Nachricht an ihn unterschrieb er mit: „In wahrer Freundschaft“.

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